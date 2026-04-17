Update am Morgen: AfD vor Union - das aktuelle ZDF-Politbarometer

Guten Morgen,

diese Premiere muss der amtierenden Bundesregierung zu denken geben: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die AfD laut ZDF-Politbarometer vor der Union und könnte stärkste Partei im Bundestag werden. Die SPD bliebe auf sehr niedrigem Niveau, Union und Sozialdemokraten würden nach dieser Projektion die Regierungsmehrheit deutlich verfehlen.

Quelle: ZDF

Dass die Union gerade jetzt hinter die AfD zurückfällt, dürfte kein Zufall sein. Denn inmitten all der Krisen schwindet das Vertrauen der Deutschen in die Lösungskompetenz der Bundesregierung. Die Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seinem Kabinett wird von den Befragten so schlecht bewertet wie noch nie seit Amtsantritt. Und rund drei Viertel der Befragten erwarten von der Bundesregierung keinen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme in Deutschland.

Quelle: ZDF

Daran ändern auch die aktuellen Entlastungsmaßnahmen nichts: Beim Tankrabatt sind die Meinungen gespalten. Aber etwa neun von zehn Befragten meinen, dass dieser nicht von den Mineralölkonzernen an die Verbraucher weitergegeben wird. Eine knappe Mehrheit stimmt der Krisenprämie in Höhe von 1.000 Euro zu, doch in der Gesamtschau finden rund 80 Prozent der Deutschen, dass die Bundesregierung nicht genug gegen die steigenden Energiepreise tut.

Quelle: ZDF

Obendrauf kommt dann noch der Eindruck einer zerstrittenen Bundesregierung: Knapp drei Viertel der Befragten bewerten die Zusammenarbeit in der Bundesregierung als "eher schlecht".

Einziger Lichtblick für Friedrich Merz dürfte in diesem Politbarometer die Tatsache sein, dass seine Absage an eine Beteiligung am Iran-Krieg breite Zustimmung findet: Über 90 Prozent finden, Deutschland solle die USA im Krieg gegen Iran nicht militärisch unterstützen.

Kommen Sie gut durch den Tag!

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Iran-Krieg passiert ist

Libanons Armee wirft Israel Verstoß gegen Waffenruhe vor: Nach wochenlangen Kämpfen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hatte US-Präsident Donald Trump eine zehntätige Waffenruhe verkündet. Doch kaum trat die Feuerpause im Libanon in Kraft, warf Libanons Armee Israel Verstöße dagegen vor.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

17.04.2026 | 0:53 min

Merz reist nach Paris: Frankreich und Großbritannien organisieren heute eine Konferenz für eine mögliche Mission westlicher Partner in der Straße von Hormus. Zu den vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer geleiteten Beratungen werden auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Paris erwartet. Andere Teilnehmer sollen zugeschaltet werden. Die kriegführenden Länder USA, Israel und Iran sind nicht eingeladen.

"Buy now, pay later"-Modelle im Bundestag: Der Bundestag verabschiedet ein neues Gesetz zum Verbraucherschutz bei Krediten. Für das Modell "Jetzt kaufen, später zahlen" ist in Zukunft ein Warnhinweis nötig. Außerdem ist eine Kreditwürdigkeitsprüfung vorzunehmen.

UN-Sicherheitsrat tagt zu Südsudan: Der UN-Sicherheitsrat in New York berät über die Lage im Südsudan. Der Bürgerkrieg in dem Land hat 13 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Insgesamt sind nach UN-Angaben im Sudan rund 34 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.

Ausführlich informiert

Laut Präsident Selenskyj ist eine russische Stellung erstmals ausschließlich mit ukrainischen Kampfrobotern eingenommen worden. Wie wichtig sind unbemannte Waffensysteme? ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 16.04.2026, 19:30 Uhr 16.04.2026 | 38:32 min

Sport

Was für ein Europa-League-Abend für den SC Freiburg - mit großen Emotionen für die Breisgauer in Vigo:

Und eine Legende des deutschen Fußballs feiert heute Geburtstag: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Horst Hrubesch!

Über dieses Thema berichtete das ZDF sportstudio am 17.04.2026 um 0:00 Uhr. 17.04.2026 | 16:31 min

Zahl des Tages

795 - so viele Zigaretten raucht ein deutscher Erwachsener durchschnittlich im Jahr. Das geht aus dem Jahrbuch 2026 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hervor. Jeder und jede Dritte (33,7 Prozent) qualmt demnach tatsächlich regelmäßig. Ein Großteil der Menschen, die konventionelle Tabakprodukte konsumieren, nutzt auch Zigaretten-Alternativen wie E-Zigaretten oder Tabakerhitzer.

Über den DHS-Suchtbericht berichtete ZDFheute Xpress am 16.04.2026 um 14:05 Uhr. 16.04.2026 | 0:17 min

Ein Lichtblick

In Belgien verlief die Kartoffel-Ernte so gut, dass die Bauern sie nicht verkauft bekommen. Einige fahren in die Städte und verkaufen die Kartoffeln säckeweise, andere verschenken sie sogar.

Über dieses Thema berichtete "heute in Europa" am 15.04.2026 ab 16 Uhr. 16.04.2026 | 2:04 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 17.04.2026 | 2:51 min

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So wird das Wetter heute

Heute ist es im Süden und Osten länger sonnig. Sonst gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Im Nordwesten nehmen im Tagesverlauf die Wolken zu. Es bleibt aber bis auf vereinzelte kurze Schauer trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad an der Ostsee und 24 Grad am Oberrhein.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine.