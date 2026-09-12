Im zehnten Jahrhundert einte ein Wikingerkönig Dänemark und Norwegen. Über tausend Jahre später wurde er zum Paten einer Funktechnik, die heute Milliarden Geräte verbindet.

Um 965 stellt der dänische König Harald Gormsson, besser bekannt als Harald Blauzahn, die Weichen neu. Mit seiner Hinwendung zum Christentum verändert er das Machtgefüge Skandinaviens. 07.09.2026 | 43:23 min

Das Smartphone mit kabellosen Kopfhörern verbinden - das ist Alltag für viele Menschen. Dass sie damit einen dänischen Wikingerkönig aus dem zehnten Jahrhundert ehren, wissen jedoch vermutlich nicht viele: Harald Gormsson war besser bekannt als Harald Blauzahn. Und "Blauzahn" heißt auf Englisch "Bluetooth". Das ist die weltweit genutzte Funktechnologie, die auch das Smartphone mit den Earpods koppelt.

Einen Flickenteppich zu einem Reich machen

Als Harald um 959 nach dem Tod seines Vaters den Thron bestieg, glich sein Reich einem Flickenteppich. Kleinkönige, Häuptlinge und die lokale Elite der Jarle teilten sich die Macht. Ein geeintes Dänemark existierte nicht. "König Harald musste sich den Thron möglicherweise erst erarbeiten", sagt Anne Pedersen vom dänischen Nationalmuseum in der ZDFinfo-Dokumentation "Vikings - Legendäre Könige: Die Vereinigung Dänemarks". Er war also nicht automatisch der Nachfolger des Königs, sondern musste mächtige Familien überzeugen.

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Ein großer Kriegsherr war Harald nicht. Er musste auf andere Weise punkten. Die archäologische Stätte Jelling im Herzen Dänemarks liefert dazu Anhaltspunkte. Denn dort steht König Haralds Runenstein. Er ist einzigartig in der skandinavischen Welt und wiegt zwölf Tonnen. Eingraviert steht dort, dass Harald ganz Dänemark und Norwegen erobert haben soll und die Dänen zu Christen gemacht hat.

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Die Heirat als politisches Bündnis

Das gelang ihm unter anderem durch die Hochzeit mit der Tochter des Abodriten-Fürsten. Die Abodriten kontrollierten nämlich den Grenzbereich zwischen Dänemark und dem heutigen Nordosten Deutschlands.

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Dort drohte Gefahr durch den mächtigen Kaiser Otto I. Die Abodriten lehnten sich seit Jahren gegen ihn auf. Durch die Hochzeit brachte Harald einen Puffer zwischen sich und das Römisch-Deutsche Reich. Außerdem konvertierte er um das Jahr 965 zum Christentum. Damit entzog er Kaiser Otto I. den Vorwand für einen Angriff.

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Norwegen unter Kontrolle von Harald

Um das Jahr 970 nutzte Harald interne Konflikte in Norwegen, um seine Macht weiter auszubauen. Er setzte einen Vasallenkönig auf den norwegischen Thron, gewann entscheidenden Einfluss auf die norwegische Politik.

Harald baute so sein Reich Schritt für Schritt aus. Dänemark erstreckte sich schließlich von Jütland bis nach Schonen. In Norwegen kontrollierte er die Region von Grenland bis nach Møre. Das Reich war größer als je zuvor. Harald Gormsson hatte die Häuptlinge und Kleinkönige unter seiner Herrschaft geeint.

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Vom Runenstein ins Smartphone

Genau diese Fähigkeit machte Harald über tausend Jahre später zum idealen Paten einer neuen Technologie. 1997 suchten ihre Entwickler dafür einen Namen. Der US-amerikanische Elektroingenieur Jim Kardach und ein Team bei Intel schlugen vor, die Funktechnik, die Geräte über kurze Distanz kabellos verbindet, Bluetooth zu nennen - nach dem Wikingerkönig, der einst Stämme vereinte.

Das Logo von Bluetooth zeigt die Initialen von Harald Blauzahn als Runen. Quelle: IMAGO / CFOTO

Auch das Bluetooth-Logo ist eine Verbeugung vor dem Wikinger. Es zeigt eine Binderune, also eine Kombination zweier skandinavischer Runen: Hagall für "H" und Bjarkan für "B", die Initialen von Harald Blauzahn. Dessen Beiname übrigens erst im zwölften Jahrhundert in mittelalterlichen Quellen auftauchte. Zu Lebzeiten wurde Harald vermutlich nie so genannt.

Hätte ihn jemand seinerzeit so genannt, hätte derjenige wohl nicht sehr lange gelebt. „ Adam Bak, Archäologe

Heute sprechen Milliarden Menschen diesen Beiamen täglich aus. Dänen tragen Harald Blauzahn übrigens auch mit sich, wenn sie ins Ausland reisen: Im dänischen Pass ist Haralds Jellingstein abgebildet.