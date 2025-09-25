Intel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Der US-amerikanische Tech-Konzern Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Deutsche Standorte der Firma befinden sich in Magdeburg, München und Karlsruhe. ZDFheute informiert zu Intel aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Intel

Chipkonzern Intel in der Krise

Chip-Schmieden im Silicon Saxony

Sachsen, Dresden: Mitarbeiter des deutschen Halbleiterherstellers Infineon während der Arbeit

Wie es um die deutsche Chip-Industrie steht