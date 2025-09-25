Intel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
Der US-amerikanische Tech-Konzern Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Deutsche Standorte der Firma befinden sich in Magdeburg, München und Karlsruhe. ZDFheute informiert zu Intel aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Intel
Pläne für kriselnden Chipkonzern:US-Regierung will Großaktionär bei Intel werden
- 1:39 min
Nachrichten | heute:Wirtschaftsministerin besucht Infinion-Werkvon S. Kelch / S. Moritz-Möller
- 1:45 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Intel sagt Chipfabrik in Magdeburg abvon A. Pöschel / H. Rascho
- mit Video
3.000 Arbeitsplätze waren geplant:Intel gibt Pläne für Fabrik in Magdeburg auf
- 2:19 min
Nachrichten | heute - in Deutschland:Aus für neues Werk von Intelvon Annette Pöschel
- 0:24 min
US-Chip-Konzern:Intel sagt Fabrikbau in Magdeburg ab
- mit Video
Krise bei Chip-Hersteller:Intel-Chef Pat Gelsinger tritt zurück
Chipkonzern Intel in der Krise
- mit Video
Mit zehn Prozent:US-Regierung steigt bei Chipkonzern Intel ein
- mit Video
- FAQ
Neue Fabrik in Magdeburg:Darum stoppt Intel den Chipfabrik-Bau
- mit Video
