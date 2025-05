Merz' Regierungserklärung: Wirtschaft will ihn an Taten messen

Er kündigt an, die Wirtschaft stärken zu wollen: Merz' Regierungserklärung im Video.

Wirtschaftsverbände haben die von Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) in seiner ersten Regierungserklärung angekündigte Wirtschaftspolitik als "wichtiges Signal" begrüßt. "Doch was zählt, sind die Taten", erklärte etwa Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Er lobte:

Was der Kanzler ankündigt, klingt nach Aufbruch mit Ansage: tatkräftig, konkret, unbequemer als bisher.

Mehrere Institute haben Einschätzungen zur Lage der deutschen Wirtschaft veröffentlicht. Das Bild unter Experten sei gemischt, so Valerie Haller.

Industrie fordert Planungssicherheit

Jetzt bedarf es Geschwindigkeit in der Umsetzung, damit das Signal wirkt.

Er lobte das geplante Gesetz zur degressiven Abschreibung und forderte eine rasche Reduzierung der Stromsteuer, gedeckelte Netzentgelte durch eine staatliche Kofinanzierung und die Abschaffung der Gasspeicherumlage, um so die Energiekosten zu senken. Erneut betonte Leibinger die Notwendigkeit erster konkreter Schritte beim Rückbau der "massiven" Bürokratiebelastung.

Die neue Bundesregierung will der Wirtschaft helfen. Das Prinzip: Investitionen fördern, Energie verbilligen und Bürokratie abschaffen. Was bringt das?

Unternehmensteuerreform "sollte vorgezogen werden"

Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen, niedrigere Energiekosten, Sonderabschreibungen, Investitionen in die Infrastruktur - all das fordern unsere Unternehmen seit langem.

Auch er forderte "klare Entlastungssignale" an die Wirtschaft noch vor der Sommerpause. Die geplante Unternehmensteuerreform etwa "sollte vorgezogen oder zumindest schon jetzt gesetzlich festgeschrieben werden".

Merz hatte zum Kampf gegen Rezession und Wachstumsschwäche in Deutschland aufgerufen. "Was wir brauchen, ist nicht mehr und nicht weniger als eine gemeinsame Kraftanstrengung", sagte der CDU-Vorsitzende in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag. Es sei für Deutschland aus eigener Kraft möglich, aus der Wachstumsschwäche zu kommen.