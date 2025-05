US-Zollchaos: Deutsche Firmen suchen Verlässlichkeit

Zunächst also soll gelten: Für alle in den USA hergestellten und verkauften Fahrzeuge, die auf importierte Ersatzteile angewiesen sind, können die Unternehmen eine Zollminderung in Anspruch nehmen. Dies solle dabei helfen, Lieferketten in den USA aufzubauen, so Trump. Am Ende lautet sein Ziel: Produktion in den USA. Große deutsche Hersteller wie BMW oder Mercedes tun dies seit Jahrzehnten. BMW etwa ist der größte Autoexporteur in den USA, weit vor den amerikanischen Herstellern.