Sklavenähnliche Bedingungen :Brasilien: VW zu Millionen-Zahlung verurteilt
Hunderte sollen in den 1970er und 80er Jahren für VW in Brasilien unter sklavenähnlichen Bedingungen gearbeitet haben. Ein Gericht verurteilte VW zu hohen Schadensersatzzahlungen.
Volkswagen ist in Brasilien wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in den 70er- und 80er-Jahren zu einer millionenschweren Schadensersatzzahlung verurteilt worden. Ein Arbeitsgericht urteilte am Freitag (Ortszeit), dass die brasilianische Tochtergesellschaft des deutschen Autobauers 165 Millionen Reais, umgerechnet 30,44 Millionen Dollar, Schadenersatz zahlen muss, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.
- "Sklaverei": Polizei befreit mehr als 30 Inder aus italienischem Agrarbetrieb
- Moderne Sklaverei in England: Zwangsarbeit bei Supermärkten und McDonald’s
Dem Urteil zufolge waren zwischen 1974 und 1986 Hunderte Arbeiter auf einer von VW betriebenen Farm entwürdigenden Arbeitsbedingungen, Schuldknechtschaft und bewaffneter Überwachung ausgesetzt.
Priester liefert Beweise gegen VW – Ermittlungen führen zum Urteil
2019 leitete die Staatsanwaltschaft in Brasilien eine Untersuchung ein, nachdem sie umfangreiche Unterlagen von einem örtlichen Priester erhalten haben, der den Fall Jahrzehnte lang verfolgt hatte.
Ihm hätten von der Farm geflüchtete Arbeiter von falschen Versprechen und prekären Bedingungen berichtet. Nach weiteren Ermittlungen und Zeugenaussagen erhob die Staatsanwaltschaft 2024 offiziell Klage gegen VW.
- Romantisierte Sklaven-Geschichte: Wie US-Museen sich Trumps Politik widersetzen
- Auslöschen der Sklaverei: Wie Trump die US-Geschichte neu definieren will
Laut Gerichtsunterlagen wurden etwa 300 Arbeiter mit irregulären Verträgen eingestellt, um den Wald zu roden und Weideland anzulegen. Sie wurden von bewaffneten Wachen überwacht, lebten in prekären Unterkünften, erhielten unzureichende Verpflegung und medizinische Versorgung und wurden unter einem System der Schuldknechtschaft gezwungen, auf der Farm zu bleiben. Der Richter urteilte nun, dass die Bedingungen der rechtlichen Definition von Sklavenarbeit entsprachen.
Volkswagen kündigt Berufung an
Während des Prozesses hatte VW argumentiert, die Arbeiter nicht formell angeheuert und keine formellen Beziehungen zu den Zwischenhändlern unterhalten zu haben. Für den Richter stand jedoch fest, dass das Fehlen einer formellen administrativen Zuständigkeit von VW den Konzern nicht von den Vorwürfen entbinde, zumal es sich um besonders schwere Taten handele.
VW hatte 2020 umgerechnet 5,7 Millionen Euro Entschädigungen für Menschenrechtsvergehen während der Diktaturzeit (1964-1985) gezahlt. Für den Konzern umfasst dies auch mögliche Vergehen auf der Rinderfarm. Das sieht die Justiz anders.
Volkswagen kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Der Autobauer teilte mit, er wahre die Grundsätze der Menschenwürde und halte sich strikt an alle geltenden Arbeitsgesetze. Dem Urteil waren gescheiterte Vergleichsverhandlungen vorausgegangen.
Mehr Nachrichten aus Brasilien
- mit Video
- mit Video
Milliardenhilfe für Unternehmen:US-Zölle: Brasilien schnürt Hilfspaket
- mit Video
Wegen Trumps Zöllen:Brasilien schaltet Welthandelsorganisation ein
- mit Video
50 Prozent:Warum Trump Brasilien mit Rekordzöllen belegtEva Riedmann, Rio de Janeiro
Mehr zu VW
- mit Video
Volkswagen-Gewinn bricht ein:Expertin: "2025 ist für VW sehr bitter"
- mit Video
Quartalszahlen des Autobauers:VW-Gewinn bricht ein - Belastung durch US-Zölle
- mit Video
Fokus auf E-Autos:VW schließt erstmals komplettes Werk in China
- mit Video
Veränderung im Konzernvorstand:VW trennt sich von Personalchef Kilian