Siemens: Wie sich die Firma im digitalen Zeitalter neu erfindet

500 neue Industriearbeitsplätze in Deutschland - das allein wäre eine Schlagzeile wert. Dazu noch in einem Bereich, der fast so alt ist, wie Siemens selbst: dem Bau elektrischer Eisenbahnen. Mit Politprominenz und offiziellem Programm feiert Siemens die Eröffnung des modernen Eisenbahnwerks im unscheinbaren Münchner Stadtteil Allach. 250 Millionen Euro wurden investiert und der Konzern versteht das als ein Bekenntnis zum Standort Deutschland. CEO Roland Busch sagt: