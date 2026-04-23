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Facebook-Konzern Meta will jeden zehnten Mitarbeiter entlassen

Interne E-Mail an Mitarbeiter:Meta will jeden zehnten Mitarbeiter entlassen

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Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, plant massive Entlassungen: Jeder zehnte der knapp 80.000 Mitarbeiter muss gehen. Das geht aus einem internen Schreiben hervor.

Symbolbild

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta will fast zehn Prozent seiner Belegschaft entlassen. Außerdem sollen etwa 6.000 derzeit unbesetzte Stellen gestrichen werden.

23.04.2026 | 0:33 min

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta will fast zehn Prozent seiner Belegschaft entlassen. Wie am Donnerstag aus einem internen Schreiben von Personalchefin Janelle Gale hervorging, sollen 8.000 Beschäftigte entlassen und 6.000 derzeit unbesetzte Stellen gestrichen werden.

Gale begründete den Stellenabbau mit dem Ziel, "das Unternehmen effizienter zu führen und Investitionen auszugleichen". Meta investiert derzeit massiv in Künstliche Intelligenz (KI).

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Zuckerberg hatte Einsparungen angedeutet

Ende Dezember 2025 beschäftigte Meta nach eigenen Angaben insgesamt 78.865 Menschen. Ende 2022 hatte Meta bereits 11.000 Stellen abgebaut, gefolgt von 10.000 weiteren Stellen im März 2023. Zwischen Ende 2023 und Ende 2025 kamen dann wieder mehr als 11.000 Beschäftigte hinzu.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte bereits im Januar mögliche Einsparungen durch KI angedeutet. Mit Blick auf KI sagte Zuckerberg:

Projekte, für die früher große Teams nötig waren, werden heute von einer einzigen sehr talentierten Person erledigt.

Mark Zuckerberg, Meta-Chef

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Meta plant Investitionen von bis zu 135 Milliarden

Meta investiert gigantische Summen in die Entwicklung und Nutzung von KI: In diesem Jahr rechnet Meta mit Investitionsausgaben zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar. Im Februar kündigte Meta etwa an, beim Chiphersteller AMD im großen Stil Grafikprozessoren zu kaufen, die in Rechenzentren für KI von zentraler Bedeutung sind.

Quelle: AFP, dpa
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Meta will jeden zehnten Job streichen" am 23.04.2026 um 23:22 Uhr.
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