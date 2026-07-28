Strategien des Fast-Food-Giganten:Warum es bei McDonalds immer gleich schmeckt
von Tabea Beutel
McDonald's gilt als wertvollste Fast-Food-Kette der Welt. Auf welche Strategien das Unternehmen setzt, damit die Produkte überall gleich schmecken - und kostengünstig sind.
Mit mehr als 40.000 Filialen weltweit und einem ausgeklügelten System bestimmt McDonald's das Gesicht der Systemgastronomie. Auf welche Strategien das Unternehmen setzt, um weltweit Millionen von Mahlzeiten konsistent und erschwinglich herzustellen.
McChicken: Formfleisch für Kosteneffizienz
McDonald’s präsentiert den McChicken in der Werbung als einen Burger mit "saftigem Hähnchenfleisch" in "knuspriger Panade". Mit 467 Kilokalorien ist der McChicken kalorienärmer als ein Big Mac. Er gilt als Alternative für Konsumenten und Konsumentinnen, die den Rindfleisch-Burger als zu gehaltvoll empfinden.
Welches Teil vom Huhn im Patty steckt, verrät die Zutatenliste aber nicht. Auf Anfrage schreibt McDonald's: "Für das Patty werden Hähnchenbrust- und Hähnchenschenkelfleisch sowie zugehörige Hautanteile verwendet, die bei der Verarbeitung zerkleinert und gewürzt werden."
Mit ihrem hohen Fettanteil unterstützt die Haut die gewünschte Saftigkeit. Ein weiterer Vorteil: Hähnchenhaut kann den Einsatz von teureren Fleischteilen reduzieren und ermöglicht es, das Produkt standardisiert herzustellen. Das zusammengefügte Formfleisch ermöglicht eine effiziente, günstige Produktion im großen Maßstab. Feste Vorgaben für die Zusammensetzung gibt es nicht.
Die großzügige Panierung macht gut ein Drittel des Pattys aus. Sie dient nicht nur dem Geschmack und der Textur, sondern ist auch eine beliebte, günstige Komponente in der Massenproduktion von Fast Food.
McFlurry: Aromen in der Massenproduktion
Der McFlurry ist ein Kultprodukt: Softeis mit wechselnden Toppings, direkt im Becher verrührt. Strategische Markenpartnerschaften mit Produkten wie Smarties, M&Ms und Oreos sowie limited Editions schaffen regelmäßig neue Kaufimpulse.
Das Softeis basiert auf Vollmilch, Zucker, Süßmolkenpulver, Glukosesirup, einem Emulgator und Stabilisatoren. Beim Vanille-Geschmack verzichtet McDonald's auf echte Vanille, die natürlicherweise über 200 komplexe Aromastoffe enthält. Stattdessen wird günstiges Vanillearoma eingesetzt - ob synthetisch oder natürlich wird in der Zutatenliste nicht eindeutig deklariert.
"Der McFlurry schmeckt zwar stark nach Vanille, aber es steckt wahrscheinlich nichts Natürliches aus der Vanilleschote drin", erklärt Britta Schautz von der Verbraucherzentrale. "Ansonsten würde der Hersteller natürliches Vanillearoma oder Vanilleextrakt deklarieren."
Bei "Vanille", "Vanilleschote" oder "Vanilleextrakt" handelt es sich um echte Vanille. Für "natürliches Vanillearoma" müssen 95 Prozent echte Vanille enthalten sein.
Begriffe wie "Aroma" oder "Vanillin" weisen auf synthetisches Vanillin hin, welches den Massenmarkt dominiert. Es steckt in vielen Produkten wie Pudding, Backwaren und Soßen.
Apfeltasche: Konsistenz durch modifizierte Stärke
Die Apfeltasche kam 1968 in den USA auf den Markt und ist bis heute ein Klassiker. Mit der Apfelfüllung wirkt sie wie eine traditionelle Gebäckvariante. Die Zutatenliste zeigt jedoch: Der Apfelanteil liegt bei nur 23 Prozent. Zum Vergleich: Bei Rewe beträgt dieser 31 Prozent, bei Backwerk 35 Prozent.
McDonald's setzt bewusst auf die Apfelsorten Golden Delicious und Ligol. Diese Sorten sind weniger sauer, natürlicherweise süßer im Geschmack und liefern einen höheren Ertrag.
Die Apfeltasche enthält viel Wasser. Um trotzdem eine dickflüssige Masse um die Apfelstücke herum zu schaffen, setzt McDonald's auf modifizierte Maisstärke. Sie verdickt die Masse und gibt ihr das richtige Volumen. Dank Bindemitteln wie diesem ist es möglich, große Mengen mit gleichbleibender Konsistenz herzustellen.
McMuffin: Mischöl statt reiner Butter
Der McMuffin Bacon & Egg wird als "ein Muss für jeden Genussfrühstücker" vermarktet. Bei Betrachtung der Zutatenliste zeigt sich eine ungewöhnliche Zutat: McDonald's setzt nicht auf reine Butter, sondern auf ein sogenanntes Erzeugnis aus Butter- und Pflanzenöl.
Das Mischöl besteht zu großen Teilen aus Raps- und Sonnenblumenöl, kombiniert mit Emulgatoren, Molkenerzeugnis, Antioxidationsmitteln, Butteraroma und Butteröl. Dieses macht 21 Prozent der Mischung aus. Es besteht laut Milcherzeugnisverordnung zu mindestens 96 Prozent aus Milchfett. Wasser und Eiweiß werden größtenteils entzogen.
Der Sinn dahinter: Butteröl ist hitzestabil und haltbar - wichtig für die Massenproduktion und lange Lagerfähigkeit. In Kombination mit pflanzlichen Fetten ist es deutlich günstiger als reine Butter, ermöglicht aber einen ähnlichen Geschmack. Ein Ansatz, den sich die Lebensmittelindustrie auch in Gebäck, Torten und Chips zunutze macht.
Worauf Verbraucher achten sollten
Werbung und Marketing erwecken oft einen hochwertigeren Eindruck als die tatsächlichen Zutaten vermuten lassen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die bewusst einkaufen möchten, sollten die Zutatenlisten lesen und Nährwertangaben vergleichen.
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