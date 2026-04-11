Warnstreiks in Bayern: Verdi bestreikt am Dienstag den Nahverkehr

Größere Städte betroffen:Verdi bestreikt Nahverkehr in Bayern am Dienstag
Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu eintägigen Warnstreiks in vielen bayerischen Städten aufgerufen. Worum es geht und wo Busse und U-Bahnen nicht fahren werden.
Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks im Nahverkehr mehrerer großer bayerischer Städte auf. Der Arbeitskampf soll U-Bahn, Bus und Tram in vielen größeren Städten lahmlegen. Betroffen sind laut Verdi unter anderem:
- München
- Nürnberg
- Augsburg
- Regensburg
- Fürth
- Bayreuth
- Dachau
- Passau
- Landshut
- Schweinfurt
S- und Regionalbahnen sollen hingegen regulär fahren. Auch Aschaffenburg ist vom Streik betroffen. Dort erwartet Verdi aber keine Auswirkungen für die Fahrgäste.
Notfahrplan für Städte in Bayern in Arbeit
Teilweise waren die Warnstreiks im Vorfeld bekannt: In Regensburg hatten die dortigen Stadtwerke bereits am Freitag vor den Auswirkungen gewarnt. Dort wird ein Notfahrplan eingerichtet. Ähnliches dürfte auch in den meisten anderen betroffenen Städten der Fall sein.
Im Busbereich kann erfahrungsgemäß oft ein Teilverkehr mit Fahrzeugen externer Dienstleister aufrechterhalten werden. Bei U-Bahn und Trams waren die Ausfälle zuletzt meist stärker. Pendler sollten sich vorab informieren, welche Fahrten am Dienstag tatsächlich betroffen sind.
Druck vor fünfter Verhandlungsrunde
Mit der Aktion am Vortag der fünften Verhandlungsrunde für Bayern will Verdi Druck auf die Arbeitgeber machen. Inzwischen hat die Gewerkschaft ihre Forderungen ein Stück weit reduziert und will eine Erhöhung der Entgelte um 550 Euro in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 24 Monaten sowie eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit. Auch die Arbeitgeber hatten nach der letzten Verhandlungsrunde mitgeteilt, dass sie ihr Angebot verbessert hätten, die Forderung der Gewerkschaft aber als "realitätsfern" abgelehnt.
Man habe "großes Verständnis für den Frust der Fahrgäste" und sei sich der angespannten Situation in Anbetracht der hohen Energiepreise bewusst, heißt es von Verdi. "All diese Probleme können jedoch nur politisch gelöst und nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden."
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Zwei Streiks laufen noch
Im aktuellen Tarifkonflikt hat es bereits zahlreiche Warnstreiks gegeben. Zwei davon laufen aktuell noch: In Bayreuth und Bamberg ist der Nahverkehr noch bis zur Nacht von Samstag auf Sonntag betroffen.
Mehr zum Pendlerverkehr
- Grafiken
Preise für Benzin und Diesel:Tankkosten aktuell: Die Spritpreise sinken deutlichvon Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video1:31
Maßnahmen gegen hohe Tankkosten:Was das Kartellamt gegen hohe Spritpreise tun kannvon Leon Friedmit Video2:05
Demos gegen hohe Kraftstoffpreise:Irland: Tankstellen wegen Protest-Blockaden ohne Treibstoffmit Video0:25
Fahren bald weniger Züge im Nahverkehr?:Deutsche Bahn: "Sind an zu vielen Stellen im Netz am Limit"von Melina Möhring und Klaus Ottmit Video4:30