Deutliches Plus bei Produktion - aber Warnung vor "Zollhammer"

In der deutschen Wirtschaft ist die Produktion so stark gestiegen wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Im März stellten Industrie , Bau und Energieversorger 3,0 Prozent mehr her als im Vormonat Februar, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In die USA exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 14,6 Milliarden Euro, das waren 2,4 Prozent mehr als im Februar. Grund sind laut Experten aber vor allem kurzfristige, zollbedingte Vorzieheffekte.

Effekte aufgrund von "Beschaffungskäufen"

Hintergrund: Um höhere Preise infolge der Zölle zu vermeiden, haben viele Unternehmen ihre Bestellungen vorgezogen. "Es gab sie wirklich, die vorgezogenen Beschaffungskäufe der US-Importeure in Deutschland", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle. Nicht nur das US-Exportgeschäft habe spürbar zugenommen. "In Deutschland wurden im März auch die Exportschlager für die USA - Autos, Maschinen und Pharmazeutika - in besonderem Umfang produziert."

Allerdings seien die Aussichten gedämpft, meint Scheuerle, denn: "In die Gegenwart vorgezogene Käufe fehlen in der Zukunft." Wirtschaftsexperten rechnen entsprechend nicht damit, dass die Anstiege bei Exporten und Produktion die Wirtschaft nachhaltig ankurbeln werden. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) schränkt die guten Zahlen ein:

Die Industrie allein produzierte im März 3,6 Prozent mehr als im Vormonat, so das Statistische Bundesamt. Anstiege gab es in wichtigen Branchen wie Autobau (plus 8,1 Prozent), Pharma (plus 19,6 Prozent) und Maschinenbau (plus 4,4 Prozent). In den energieintensiven Industriezweigen, zu denen etwa die Chemie zählt, wuchs die Produktion um 1,5 Prozent. Die Bauproduktion stieg um 2,1 Prozent.