Preise in Gaststätten steigen an - trotz niedriger Mehrwertsteuer

Von 19 auf sieben Prozent gesunken:Trotz niedrigerer Mehrwertsteuer: Essengehen bleibt teuer
Die Mehrwertsteuer in Gaststätten ist seit Anfang des Jahres erheblich gesunken. Doch für die Gäste hat sich kaum etwas geändert: Die Preise bleiben hoch - oder sind gestiegen.
Trotz der gesunkenen Mehrwertsteuer sind Restaurantbesucher im Januar stärker zur Kasse gebeten worden. In Bayern zogen die Preise in Restaurants, Cafés, für Straßenverkäufe und Ähnliches um 3,9 Prozent im Vergleich zum Januar 2025 an. Das geht aus einer ersten Schätzung des Statistischen Landesamtes hervor.
Gaststättendienstleistungen verteuerten sich auch anderswo - in Berlin etwa um 2,1 Prozent und in Brandenburg um 3,8 Prozent, "trotz Absenkung der Mehrwertsteuer", so das Statistikamt Berlin-Brandenburg. Auch im Vergleich zum Vormonat Dezember legten die Preise zu: In Nordrhein-Westfalen betrug der Aufschlag 0,7 Prozent.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Senkung der Mehrwertsteuer um 12 Prozentpunkte
Seit dem 1. Januar gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Zuvor lag er bei 19 Prozent. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte die von der Bundesregierung getroffene Entscheidung als wichtige Maßnahme zur Stärkung von Restaurants, Wirtshäusern, Cafés und Caterern begrüßt.
Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) stellt fest:
"Lebendige Innenstädte und attraktive ländliche Regionen gibt es nur mit einer vielfältigen Gastronomie", so Zöllick weiter.
Bei Ökonomen stieß die Steuersenkung dagegen überwiegend auf Kritik. Friedrich Heinemann, vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sagt:
ZEW: Alle Argumente für Steuersubvention seit langem entkräftet
Alle Argumente für diese Steuersubvention seien seit langem entkräftet, so Heinemann weiter. Sie begünstige eher reiche Haushalte, privilegiere eine Branche ungerechtfertigt und trage zur weiteren Zersplitterung der Mehrwertsteuer bei. Noch dazu koste dies mit rund vier Milliarden Euro im Jahr sehr viel Geld.
Kritik kam auch von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Sie sprach von Steuergeschenken für große Fast-Food-Konzerne.
Mehr zur Gastronomie
Spagat zwischen Tradition und Moderne:Warum viele Dorfgasthöfe aufgeben müssenvon Antje Klingbeilmit Video1:39
Besonders Frauen betroffen:Warum Minijobs für Millionen zur Falle werdenvon Richard Luttkemit Video76:53
Türkischer Antrag zurückgezogen:Döner-Streit: Einheitliche EU-Regeln vorerst vom Tischmit Video1:28
Statistisches Bundesamt:Gastgewerbe: Größter Umsatzeinbruch seit 2021