Bei der Lufthansa könnte es bald zu einem Streik der Piloten kommen. Gespräche zwischen der Pilotenvereinigung Cockpit und dem Unternehmen blieben ohne konkrete Ergebnisse.

Nach weiteren ergebnislosen Gesprächen mit der Lufthansa will die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) in der kommenden Woche über mögliche Streiks beraten. Die Tarifkommission werde die Lage neu bewerten und das weitere Vorgehen besprechen, teilte VC am Freitag mit.

Die Piloten hatten bereits bei im September einer Urabstimmung für Streik gestimmt. Daher ist die Vereinigung grundsätzlich in der Lage, jederzeit einen Streik bei der Lufthansa-Kernmarke und der Frachttochter Lufthansa Cargo zu beginnen.

Ziel: Gesamtkonzept für Europaflotte

Nach Darstellung der VC wurde in den vergangenen Tagen über eine umfassende Lösung etlicher Konfliktfelder zwischen den Piloten und der Airline gesprochen. Dazu gehört insbesondere die Zukunft der Mittelstreckenflotte. Das Management will diese aus Kostengründen in die Tochtergesellschaften City Airlines und Discover verlagern.

Für Lufthansa-Piloten würde das weniger Jobs und Karrierechancen bedeuten. Cockpit strebt ein Gesamtkonzept für die Europaflotte an. Es soll auch Tarifverträge für die Piloten bei den Töchtern beinhalten.

Lufthansa setzt weiter auf Gespräche

Das Management habe erste Angebote bereits an erhebliche Zugeständnisse der Piloten geknüpft, die nicht akzeptabel seien, berichtet Tarifkommissionschef Arne Karstens. Ein Unternehmenssprecher lehnte Angaben zu Details ab. Das Unternehmen setze weiter auf Gespräche.

Streiken dürften die Piloten nur für tariflich erreichbare Ziele. Daher geht es in dem Konflikt offiziell um die Betriebsrenten der rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Gewerkschaft war mit der Forderung nach einer Verdreifachung des Arbeitgeberanteils in die Verhandlungen gegangen. Trotz sieben Verhandlungsrunden gab es aber keine Einigung.

Streit um Arbeitsbedingungen

Im Lufthansa-Konzern, zu dem eine Reihe weiterer Airlines wie Brussels, Austrian, Swiss und Eurowings gehören, wird seit geraumer Zeit auch über die Arbeitsbedingungen gestritten. Arbeitnehmervertreter werfen der Konzernleitung vor, mit der Gründung neuer Airlines bewusst bestehende Tarifsysteme zu untergraben.

Die "Vorgespräche" der vergangenen Tage drehten sich laut VC-Chef Andreas Pinheiro auch um diesen Streit. Doch die Lufthansa sei nicht zu "umfassenden Gesprächen" bereit gewesen.

