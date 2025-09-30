Kurz vor dem Start der Herbstferien in einigen Bundesländern drohen Streiks bei der Lufthansa. Die Piloten der Airline stellten dafür die Weichen bei ihrer Urabstimmung.

Eine große Mehrheit der Beschäftigten von Lufthansa und Lufthansa Cargo unterstützt laut Vereinigung Cockpit die Tarifkommission. Quelle: Reuters

Bei der Lufthansa droht ein umfassender Streik der Piloten. Bei einer Urabstimmung votierte eine sehr deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilte.

Mit dem Mandat könnten "bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen bis hin zu Arbeitskampfmaßnahmen" eingeleitet werden. Somit scheinen Streiks zu den Herbstferien kaum noch vermeidbar. VC-Verhandlungsführer Arne Karstens forderte die Lufthansa auf, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Zuletzt hatten die Piloten der Lufthansa im Jahr 2022 gestreikt.

Bei der Urabstimmung der Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" stimmten die Piloten ab. 30.09.2025 | 0:27 min

Lufthansa mit hartem Sparprogramm

In dem Tarifkonflikt geht es um die Betriebsrenten der rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Gewerkschaft war mit der Forderung, den Arbeitgeberanteil zu verdreifachen, in die Verhandlungen gestartet und hatte dies dann im Laufe von sieben Gesprächsrunden reduziert. Eine Einigung wurde aber nicht erreicht.

Die zuletzt defizitäre Lufthansa-Kerngesellschaft durchläuft gerade ein hartes Sanierungsprogramm. Ihr Chef Jens Ritter hatte erklärt, schlichtweg keine Mittel zu haben, um die "ohnehin schon sehr gute" betriebliche Altersvorsorge aufzustocken.

Lufthansa will seine Profitabilität steigern und dafür 4.000 Stellen streichen. "Es wird Gegenwind geben", sagt Börsen-Expertin Valerie Haller. Außerdem steht eine Urabstimmung an. 29.09.2025 | 1:23 min

Gewerkschaft sperrt sich gegen Pläne

Auf dem Kapitalmarkttag am Montag hat der Lufthansa-Vorstand zudem seine Strategie bekräftigt, die kleineren Lufthansa-Flugzeuge und damit auch Jobs in andere Flugbetriebe mit deutlich geringeren Lohnkosten zu verlagern. Bereits 2030 soll demnach rund die Hälfte der Kurz- und Mittelstreckenjets von Flugbetrieben außerhalb des Lufthansa-Kerns geflogen werden.

Dazu hat der Konzern eigens die Betriebe Discover und City Airlines gegründet. Gegen diese Strategie sperren sich intern die VC ebenso wie die Flugbegleiter-Vertretung Ufo, die ihre Tarifverhandlungen ebenfalls für gescheitert erklärt hat.