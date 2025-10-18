  3. Merkliste
Lufthansa prüft Streichung von 100 Inlandsflügen pro Woche

Lufthansa erwägt, ihr innerdeutsches Flugangebot zu kürzen. "Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", sagt Konzernchef Spohr.

Airbus A350 am Flughafen München

Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche.

Die Lufthansa prüft unter Verweis auf hohe Steuern und Gebühren die Streichung von zahlreichen Inlandsflügen. "Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", sagte Konzernchef Carsten Spohr der "Welt am Sonntag".

Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten.

Carsten Spohr, Lufthansa-Konzernchef

Die Kosten für den Flugbetrieb innerhalb Deutschlands hätten sich seit 2019 verdoppelt, sagte Spohr weiter. Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stünden deshalb auf dem Prüfstand.

ZDF-Korrespondentin Sina Mainitz an der Börse in Frankfurt

Lufthansa will bis 2030 rund 4.000 Stellen abbauen. Prozesse in der Verwaltung sollen digitalisiert und gebündelt werden. Sina Mainitz berichtet über die Strategie von Lufthansa.

29.09.2025 | 1:27 min

Weniger Geschäftsreise durch Videokonferenzen

Die Zahl der Passagiere auf Inlandsflügen hatte anders als auf Auslandsflügen nach der Corona-Pandemie nicht mehr das Niveau von zuvor erreicht. Das liegt nach Einschätzung von Branchenverbänden vor allem an der gesunkenen Zahl der Geschäftsreisen, die durch Videokonferenzen ersetzt wurden, sowie Verlagerungen auf die Schiene.

