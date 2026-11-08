Dax-Unternehmen: Mehr Frauen im Vorstand mit mehr Gehalt

Es gibt nicht nur zunehmend mehr Frauen in Leitungsfunktionen in Dax-Unternehmen. Auch ihre Gehälter steigen. Das ergibt eine Untersuchung von der Beraterfirma EY.

Immer mehr Frauen in Dax-Vorständen - mit immer mehr Gehalt

Positionen und Gehälter von Frauen in Dax-Unternehmen steigen langsam, aber stetig. (Symbolbild) Quelle: Imago / Westend61

Im vergangenen Jahr waren so viele Frauen wie nie in den Vorständen der größten deutschen börsennotierten Unternehmen vertreten. 101 weibliche Vorstandsmitglieder waren 2025 das gesamte Geschäftsjahr in Unternehmen des Dax, MDax und SDax im Amt, wie die Beratungsfirma EY am Sonntag mitteilte. 2024 waren es demnach 88 gewesen, 2013 noch 33. Zudem haben sich die Gehälter der weiblichen und männlichen Vorstandsmitglieder 2025 weiter angeglichen.

Frauen in den Vorständen verdienten im Schnitt 2,20 Millionen Euro und somit 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Ihre männlichen Kollegen kamen auf 2,23 Millionen Euro und knapp zwei Prozent weniger als zuvor. Die Gehaltslücke verringerte sich von 121.000 auf 26.000 Euro.

Frauen im Vorstand sind inzwischen keine Ausnahme mehr. Das wirkt sich auch auf die Gehälter aus. „ Jens Massmann, Beratungsfirma EY

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"Vor einigen Jahren gab es nur wenige Vorständinnen, und einzelne hohe Gehälter haben den Durchschnitt stark beeinflusst. Heute ist die Gruppe deutlich größer", sagt Massmann. Die Vergütung hänge deshalb stärker von Ressort, Erfahrung und Unternehmensgröße ab und weniger vom Geschlecht.

Frauenquote bei 30 Prozent im Dax

Die meisten Frauen im Vorstand gibt es in den größten Unternehmen: In den 40 Dax-Unternehmen liegt die Frauenquote bei 30 Prozent und damit höher als im M- und SDax. Im mittleren Index MDax stieg die Quote auf 28 Prozent, im SDax auf 18 Prozent.

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Auch die Gehaltsunterschiede sind in den kleineren Unternehmen tendenziell größer. "In MDax und SDax kommen viele Frauen gerade erst in den Vorstand", erklärte Massmann.

"Wer neu bestellt wird, steigt in der Regel mit einem niedrigeren Gehalt ein als Kolleginnen und Kollegen, die schon länger im Amt sind." Langfristig sei aber auch in den kleineren Indizes mit einer weiteren Annäherung zu rechnen.