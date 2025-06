Nahost-Waffenruhe beflügelt Aktienmarkt - Dax nimmt Fahrt auf

Dax nimmt wieder Fahrt auf

Zudem kam gut an, dass die vom Ifo-Institut gemessene Unternehmensstimmung in Deutschland im Juni ihren höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht hatte. Die geplanten Milliardeninvestitionen der neuen Bundesregierung in die Infrastruktur hellten die Stimmung auf, hieß es. Die Haushaltspläne dafür wurden im Kabinett von Finanzminister Lars Klingbeil SPD ) auf den Weg gebracht.

Baustoff-Aktien im Aufwind, Rüstung unter Druck

An die Dax-Spitze setzten sich vor diesem Hintergrund die rekordhohen Aktien von Heidelberg Materials, die als Profiteur der Infrastruktur-Milliarden gelten. Sie zogen in einem starken Branchenumfeld um 6,1 Prozent an. Thema im Baustoffsektor war auch die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts von Holcim, die laut der Bank of America Geschäfte außerhalb Amerikas anderer Unternehmen besser bewertbar mache.