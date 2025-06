Trumps Politik und die Börsen: "Wiederentdeckung" Europas

Internationale Zahlungsbilanzen liegen noch nicht vor, aber publik sind die Zu- und Abflüsse bei ETF-Aktienfonds. BayernLB-Chefvolkswirt Jürgen Michels verweist auf Daten des US-Finanzinformationsdienstleisters Morningstar: Im ersten Quartal 2025 flossen demnach 26 Milliarden Euro in europäische Aktienfonds. Zuvor hatte es zwölf Quartale - also drei Jahre lang - Nettoabflüsse gegeben. Im April und Mai strömten netto dann weitere von 22 Milliarden Euro in europäische Fonds.



Einen auffällig starken Netto-Mittelabfluss aus allen US-Fonds gab es, nachdem Trump am 2. April seinen "Liberation Day" verkündet und die größten US-Zollerhöhungen seit den Tagen der Weltwirtschaftskrise 1930 angekündigt hatte.



Quelle: dpa