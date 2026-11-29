In Fuchstal in Bayern hat ein bislang einzigartiger Versuch stattgefunden. Er zeigt, wie gut sich eine Gemeinde im Notfall selbst mit Strom versorgen kann - und wo Grenzen liegen.

In der oberbayrischen Gemeinde Fuchstal wird der Strom abgeschaltet. Funktioniert die Umstellung auf einen sogenannten Inselbetrieb? Das Ergebnis der Simulation: vielversprechend. 27.11.2026 | 2:21 min

Donnerstagmorgen, 10 Uhr. Roman Thomaßin sitzt in seinem Haus im oberbayerischen Fuchstal am Schreibtisch und arbeitet. Plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Das Licht geht aus. Kühlschrank, Herd, Computer: Nichts funktioniert mehr. Stromausfall.

Nicht nur bei Familie Thomaßin gibt es keinen Strom mehr. Zwei ganze Ortsteile der 4.000-Einwohner-Gemeinde gehen vom Netz. Allerdings kontrolliert. Als Teil eines Versuchs, der von Wissenschaftlern der Technischen Hochschule Augsburg begleitet wird. Die Forscher wollen wissen: Kann sich eine Gemeinde nach einem größeren Stromausfall selbst mit lokal erzeugter Energie versorgen?

Das ist ein Stück weit revolutionär, weil es in dieser Form in Deutschland noch nicht getestet wurde. „ Michael Finkel, Professor für Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Augsburg

Familie Thomaßin war auf den Moment des Stromausfalls zwar vorbereitet. Trotzdem führt er ihnen vor Augen, wie abhängig sie vom Strom sind: "Es macht mir Angst", sagt Sandra Thomaßin. Was wäre, wenn der Strom länger weg wäre, daran will sie gar nicht erst denken: "Dann bekomme ich ein Gefühl der Ohnmacht".

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Neue Gefahren für das Stromnetz

Dabei ist die Gefahr eines großen, flächendeckenden Blackouts hierzulande gering. "Das deutsche Stromnetz ist sehr sicher", sagt Lion Hirth, Energieökonom an der Hertie School in Berlin. Auch die Bundesnetzagentur betont die hohe Versorgungssicherheit. Trotzdem gibt es Unwägbarkeiten, die sich verändert haben. Allen voran das Risiko eines Cyberangriffs, zum Beispiel KI-gestützt:

In der aktuellen geopolitischen Lage halte ich einen Angriff russischer Geheimdienste auf die Energieinfrastruktur für die größte Gefahr. „ Lion Hirth, Energieökonom an der Hertie School Berlin

Dazu kommen systemische Risiken. Das Stromnetz wird heute oft "näher an der Grenze seiner Belastbarkeit" betrieben als noch vor einigen Jahrzehnten, sagt Lion Hirth. Dass Stromnetze verwundbar sind, hat auch der längere Stromausfall auf der iberischen Halbinsel im April 2025 gezeigt. Damals kam es zu ungewöhnlichen Spannungsschwankungen.

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Erfolgreicher Test in Fuchstal

Auch in Fuchstal ist das Thema präsent. "Wir hatten in den letzten Wochen zwei, drei kleinere Stromausfälle", berichtet der Fuchstaler Bürgermeister Stephan Völk: "Es ist wichtig, dass man vorbereitet ist". Auch deshalb hat er den von Wissenschaftlern begleiteten Versuch tatkräftig unterstützt.

Und die wichtigste Erkenntnis: Es hat geklappt. Nach einer ungefähr 10-minütigen Unterbrechung des Netzes konnte die Stromversorgung in Fuchstal wieder aufgebaut werden, im sogenannten Inselbetrieb - allein mit lokal erzeugter Energie und einem Batteriespeicher.

Stephan Völk (l.), Bürgermeister von Fuchstal, und Michael Finkel von der TH Augsburg, in der Steuerungszentrale für die Wärmeenergie des Ortes. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Funktioniert der Inselbetrieb auch woanders?

Die Voraussetzungen dafür sind vor Ort ideal: Die Gemeinde hat einen eigenen Windpark, dazu Photovoltaikanlagen und einen größeren Batteriespeicher. Der kann den Ort bis zu drei Stunden mit Strom versorgen. Die Gemeinde denkt deshalb darüber nach, den Speicher zu vergrößern. Denn der Versuch hat auch gezeigt: Bei einer sogenannten Dunkelflaute, wenn weder Wind weht noch die Sonne scheint, reicht die gespeicherte Energie nicht aus, um den Ort über einen längeren Zeitraum unabhängig mit Strom zu versorgen.

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Ob das, was in Fuchstal geklappt hat, auch in größeren Städten funktionieren würde, hängt von den Voraussetzungen vor Ort ab. Zum Beispiel davon, wie hoch der Anteil erneuerbarer Energiegewinnung ist. Michael Finkel von der Technischen Hochschule Augsburg ist zuversichtlich: "Auch Städte wie München wären in der Lage, sich im Inselbetrieb zu versorgen." Weitere Tests der Wissenschaftler sind deshalb schon in Planung.

Jakob Rhein ist Reporter im ZDF-Studio München.