Weg vom Euro, raus aus Schengen:Welche Folgen die "Dexit"-Forderung der AfD hätte
von Klaus Weber
Im ZDF-Sommerinterview spricht Alice Weidel vom Schengen-Austritt, Teile der AfD fordern die Abkehr vom Euro. Wie würde es Wirtschaft und Verbrauchern in Deutschland damit gehen?
Würde Deutschland den Euro als Währung abschaffen und aus dem Schengen-Raum austreten, wie es die AfD vorschlägt, hätte das konkrete Folgen. So formuliert Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, zur Abkehr vom Euro eine klare Aussage:
Welche wirtschaftlichen Folgen hätte die Abkehr vom Euro?
Deutschland ist ein Exportland. Heißt: Wir sind im besonderen Maße angewiesen auf die Währungsunion. Laut einer Prognos-Studie hingen 2022 7,2 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland vom Export in die EU ab, 54 Prozent der deutschen Ausfuhren gingen in ein EU-Land. Ohne größere Handelshemmnisse, Kontrollen oder gar Zölle.
Der Ausstieg aus der Währungsunion wäre riskant, denn mutmaßlich würde es eine neue Währung geben. Viele Ökonomen rechnen in diesem Fall mit einer enormen Aufwertung. Immerhin ist Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
"Deutsche Unternehmen müssten ihre Preise auf den Weltmärkten erhöhen oder sinkende Gewinnmargen hinnehmen", glaubt Simon Gerards Iglesias vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Besonders betroffen wären seiner Meinung nach Automobilindustrie, Maschinenbau, Chemieindustrie und Elektrotechnik.
Wie würde sich ein Euro-Ausstieg auf den Konsum auswirken?
Eine neue starke Währung könnte Urlaube im Ausland billiger machen, ebenso importierte Waren. Die Kehrseite: eine möglicherweise sinkende Nachfrage nach deutschen Waren im Ausland eben wegen der starken Währung. Was in der Regel zu wirtschaftlicher Schwäche und, im schlechtesten Fall, zu Arbeitsplatzverlusten führt.
Auch teurere Kredite gehörten dazu, da die Europäische Zentralbank vermutlich durch höhere Leitzinsen versuchen würde, die Stabilität einer neuen Währung zu sichern. Denn nach einem Austritt aus der Eurozone käme zunächst einmal viel Unsicherheit an den Märkten auf unsere Wirtschaft zu. Kapital aus dem Ausland müsste möglicherweise durch solche Zinserhöhungen angelockt werden.
Ausstieg aus dem Schengen-Abkommen: Was könnte das für die Wirtschaft bedeuten?
Handel hängt auch von Mobilität ab. Ökonom Iglesias erwartet, dass ein Austritt aus dem Schengen-Raum den europäischen Warenverkehr deutlich behindern würde.
Schon temporäre Störungen der Verkehrswege, etwa durch Niedrigwasser wie in diesem Sommer, hätten gezeigt, wie empfindlich industrielle Produktionsprozesse auf Verzögerungen reagieren.
Was Schengen bedeutet
Raus aus Schengen: Welche Folgen hätte das für Verbraucher?
Sehr deutlich würden die Deutschen einen Ausstieg aus dem Schengen-Abkommen an der Grenze zu den anderen EU-Ländern erleben, wenn wieder Grenzkontrollen eingeführt würden. Auch an Flughäfen wäre mit längeren Abfertigungszeiten zu rechnen. Zudem könnten Lebensmittel und andere Waren teurer werden, da auch etwaige Verzögerungen an den Grenzen die Transportkosten erhöhen.
Sind die Forderungen überhaupt realistisch umsetzbar?
"Dexit" ist eigentlich eine Wortschöpfung, die den kompletten Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union beschreibt. Hans-Detlef Horn, Professor für Öffentliches Recht an der Philipps-Universität Marburg, stellt klar, dass der EU-Grundlagenvertrag, der Vertrag von Lissabon, das jedem Mitgliedsstaat ermögliche. "Ein solcher Austritt implizierte, dass die Bindungen an die Regeln der Währungsunion wie des Schengen-Raums entfallen würden", erläutert Horn. Doch wie lange ein "Dexit" dauern würde, ist schwer vorherzusagen.
Beim "Brexit" vergingen bis zum vollständigen Austritt Großbritanniens viereinhalb Jahre voller wirtschaftlicher Unsicherheit. Die geschätzten Kosten für Großbritannien beliefen sich auf 140 bis 170 Milliarden Euro. Nur ein Vorbote dessen, was Deutschland bevorstünde, glaubt Ökonom Iglesias: "Wirtschaftliche Verwerfungen wären unvermeidlich."
Ein "Dexit" könnte Deutschland möglicherweise wieder mehr nationale Souveränität zurückgeben. In einer global vernetzten Welt hätte dies aber einen sehr hohen Preis.
Klaus Weber ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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