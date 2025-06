Die Ungeduld scheint zu wachsen. Wenn sich etwa in den Niederlanden plötzlich Bürger auf die Straße stellen und kontrollieren, in Form von Selbstjustiz. Auf der Suche nach Asylsuchenden, die illegal einreisen könnten. Kippt da was in Europa?

Brunner: Unsere Aufgabe ist es gerade deshalb, die GEAS-Reform umzusetzen, das wäre die Lösung. Also nicht die 100 Prozent perfekte Lösung, aber ein Riesenschritt. Drum macht es mich natürlich auch nervös, dass wir bei der Umsetzung von GEAS nicht schneller sind. Oder bei der Rückführungsverordnung plus der Liste über sichere Drittstaaten und Ursprungsländer. Das sind alles Dinge, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Europäische Union, in das Schengen-System, in die Europäische Union zurückzugewinnen. Weil wir den Menschen wieder das Gefühl geben müssen, dass wir Kontrolle über das haben, was in Europa passiert.