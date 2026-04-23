Trump im Irankrieg und Putin Angriffskrieg gegen die Ukraine - beide stehen zunehmend unter Druck. Haben sie sich verkalkuliert? Militärökonom Keupp analysiert bei ZDFheute live.

Trump im Irankrieg und Putin im Krieg gegen die Ukraine, beide geraten zunehmend in Bedrängnis. Militärökonom Markus M. Keupp analysiert bei ZDFheute live die aktuelle Lage.

Russland gerät zunehmend durch ukrainische Drohnenangriffe unter Druck, insbesondere die russische Öl-Industrie wurde zuletzt immer wieder empfindlich getroffen. Gleichzeitig verändert sich die Situation innerhalb der EU: Mit Ungarns abgewähltem Ministerpräsidenten Orbán verliert Putin einen wichtigen Unterstützer und die Ukraine kriegt nun doch das bis zuletzt von Ungarn blockierte 90-Milliardenpaket.

Im Konflikt mit Iran hat US-Präsident Trump die Waffenruhe einseitig verlängert. Iran spricht von einem amerikanischen Täuschungsmanöver. Fakt ist, dass die fortschreitende Unsicherheit in Nahost und insbesondere in der Straße von Hormus zu einem immer größeren Problem für die Trump-Regierung wird.