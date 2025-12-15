Frieden in Berlin? Selenskyj exklusiv bei Lanz – ZDFheute live

Im Kanzleramt sprechen US-Vertreter mit den Europäern über ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Dazu Präsident Selenskyj exklusiv bei Lanz und mit Kanzler Merz – ZDFheute live.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin, wo über die Zukunft seines Landes verhandelt wird. Er spricht exklusiv mit Markus Lanz. ZDFheute live zeigt das Interview als erstes Format. Außerdem wird die Pressekonferenz von Selenskyj mit Bundeskanzler Merz übertragen.

Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Darum geht es in Berlin. An den Verhandlungen nehmen auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn und Berater von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil.

Die US-Vertreter pochen offenbar weiter darauf, dass die Ukraine große Teile ihres Staatsgebiets an Russland abtritt. Kiews europäische Verbündete hatten den ursprünglichen Friedensplan als Putin-freundlich kritisiert.

Wird Frieden in der Ukraine in Berlin auf den Weg gebracht? Darüber spricht ZDFheute live mit verschiedenen Korrespondenten und Experten. Seid dabei und stellt Eure Fragen.

Wann beginnt ZDFheute live zu den Ukraine-Friedensgesprächen in Berlin?