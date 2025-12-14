Transatlantik-Koordinator Hakverdi:Berlin will "möglichst schnellen Waffenstillstand" in Kiew
von Dominik Rzepka
Der US-Sondergesandte Witkoff und der ukrainische Präsident Selenskyj sind in Berlin. Die Bundesregierung will das Signal senden, zu einem Frieden in der Ukraine kommen zu wollen.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag in Berlin eingetroffen. Er trifft unter anderem auf den US-Sondergesandten Steve Witkoff sowie Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.
Für die Bundesregierung ist die Teilnahme Witkoffs und Kushners an den geplanten Ukraine-Beratungen ein Zeichen. Auf die Frage, ob Trump das Signal gebe, dass die Gespräche in Berlin erfolgreich werden könnten, sagt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), der ZDF-Sendung "Berlin direkt":
Das hänge allerdings "ganz klar von den Bedingungen ab", so Hakverdi. "Und ich glaube, da gibt es noch sehr unterschiedliche Vorstellungen".
US-Sicherheitsstrategie: "Schockierend zu lesen"
Die Ukraine-Gespräche in Berlin finden nur kurz nach der neuen US-Sicherheitsstrategie statt, in der US-Präsident Trump unter anderem mit Masseneinwanderung und Zensur in Deutschland und Europa abrechnet.
Hakverdi sagt, die Strategie sei "schockierend zu lesen", richtig überraschend aber nicht. Schon seit längerer Zeit gebe es Absetzbewegungen.
Röttgen sieht unklare Rolle der USA
Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel ruft Deutschland und Europa dazu auf, angesichts der neuen US-Sicherheitsstrategie "ins Handeln" zu kommen - und nicht etwa "irgendwelche Weckrufe" zu starten. Gabriel sagt "Berlin direkt":
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisiert, die USA seien "nicht mehr Teil des europäischen, westlichen Lagers". Er erinnert aber auch daran, dass die USA bei aller Kritik nach wie vor die Ukraine unterstützten. Insofern sei ihre Rolle unklar. Im ZDF-Interview äußert Röttgen die Hoffnung:
Merz empfängt Selenskyj in Berlin
Röttgen dämpft zu hohe Erwartungen an die Gespräche in Berlin. "Frieden wird es noch lange nicht geben", sagt er - was an Russland liege. Er sei in Bezug auf Moskau, auf den Kreml skeptisch. Das Treffen sei allerdings ein "enormer diplomatischer Einsatz" von Kanzler Merz.
Merz selbst hat am Sonntag Selenskyj und die US-Gesandten im Kanzleramt in Berlin empfangen. Im Onlinedienst X schreibt Merz:
Es lägen "schwierige Fragen vor uns, aber wir sind entschlossen, voranzukommen", so Merz. "Ukrainische Interessen sind auch europäische Interessen."
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Röttgen: "Wollen Amerikaner im Boot behalten"Video0:43
Nachrichten | heute:"Amerikaner sind bestenfalls Vermittler"Video1:04
- FAQ
Austausch über möglichen Frieden:Das wird von den Ukraine-Gesprächen in Berlin erwartetmit Video1:48
Politik | Berlin direkt:Der Streit um die "Frozen Assets"Video4:11