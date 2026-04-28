Eishockey: Eisbären Berlin kurz vor erneuter Titelverteidigung

Eisbären kurz vor erneuter Titelverteidigung

von Marc Windgassen 28.04.2026 | 23:05 |

Berlin fehlt im DEL-Finale nur noch ein Sieg gegen die Adler Mannheim zur Titelverteidigung. Nach den beiden Erfolgen zum Auftakt setzten sich die Eisbären auch im dritten Spiel klar durch.