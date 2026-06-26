Menü
Merkliste
Suche
Schließen
Suche
ZDFheute
Iran
Fußball-WM
Ukraine
Politik
Übersicht
Deutschland
Schwarz-rote Koalition
Ausland
Nahost-Konflikt
USA
Wirtschaft
Übersicht
Unternehmen
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Sport
Übersicht
Fußball-WM
Volleyball Nations League
Champions League
Bundesliga
DFB-Pokal
Ratgeber
Übersicht
Gesundheit
Garten & Balkon
Wissen
Schlagzeilen
Themen
Wetter
Lotto
Korrekturen & mehr
Merkliste
Video
Einstellungen
Wechseln zu: ZDF
Video
ZDF-Morgenmagazin
Nagelsmann nach Niederlage gegen Ecuador
Nagelsmann nach Niederlage gegen Ecuador
26.06.2026 | 05:30
|
Über die Niederlage hat ZDF-Reporter Nils Kaben mit dem Bundestrainer Julian Nagelsmann gesprochen.