Tomaten, Spargel und Co.: Was ist Deutschlands Lieblingsgemüse?

Gut 102 Kilogramm Gemüse wurden in Deutschland zuletzt pro Kopf und Jahr verbraucht. Neben den im Video genannten Sorten ist auch der Verbrauch von Möhren, Karotten und Roten Rüben relativ hoch, den die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung aber nur als Gruppe ausweist. Er liegt bei 11,2 Kilogramm pro Jahr.