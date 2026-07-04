In den Niederlanden entsteht ein Holzhaus mit über 10 Etagen – komplett ohne Betonkern. Ziel ist ein biodiverser Lebensraum mit Bäumen und Pflanzen auf mehreren Ebenen und mehr als 100 Wohnungen. Die Idee des Architekten Tim Vermeend: „Dass man die Vögel neben sich zwitschern hören kann, während man im Wohnzimmer sitzt.“ Die Vegetation soll das Gebäude kühlen, Regenwasser speichern und Lebensraum für Tiere schaffen.

04.07.2026 | 1:31 min