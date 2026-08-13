Skate-Profi Danny León nutzt Moment der Sonnenfinsternis

Ein Sprung auf dem Skateboard - im perfekten Augenblick: Während der Sonnenfinsternis hat der spanische Profi-Skater Danny León für spektakuläre Aufnahmen gesorgt. Ihm gelang mit dem Sprung auf einer Quarterpipe vor der sich verdunkelnden Sonne "der Trick seines Lebens", wie er später auf Instagram schrieb. "Danke an das ganze Team, dass ihr das möglich gemacht habt", schrieb León weiter.