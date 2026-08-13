"Trick meines Lebens":Skate-Profi Danny León nutzt Moment der Sonnenfinsternis
Der Skateboard-Profi Danny León hat die Sonnenfinsternis für einen Skate-Trick der besonderen Art genutzt. In Spanien skatete er vor der verdunkelnden Sonne auf einer Quarterpipe.
Ein Sprung auf dem Skateboard - im perfekten Augenblick: Während der Sonnenfinsternis hat der spanische Profi-Skater Danny León für spektakuläre Aufnahmen gesorgt. Ihm gelang mit dem Sprung auf einer Quarterpipe vor der sich verdunkelnden Sonne "der Trick seines Lebens", wie er später auf Instagram schrieb. "Danke an das ganze Team, dass ihr das möglich gemacht habt", schrieb León weiter.
Während sich der Mond am Mittwochabend in Spanien gegen halb neun mit maximaler Verdunkelung zwischen Erde und Sonne schob, waren León und sein Team schon vorbereitet. Mehrere Kameras fingen den Moment aus der Ferne ein - und kreierten einen viralen Hype: Das Video wurde auf dem Insta-Profil des zweifachen Olympia-Teilnehmers inzwischen fast 100 Millionen Mal angeschaut.