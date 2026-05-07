Künstliche Intelligenz erhält immer mehr Einzug in unseren Alltag - besonders die junge Generation greift häufig darauf zurück. Welche Folgen hat das für unser Zusammenleben?

ChatGPT und Co.: Wie viel KI ist gut für uns?

Innerhalb von kurzer Zeit hat Künstliche Intelligenz (KI) unser Leben komplett umgekrempelt. Für die Gen Z ist KI schon jetzt nicht mehr wegzudenken. Was macht das mit unserem Alltag, unseren Beziehungen und unserer Demokratie?

Wie verändert KI den Alltag der Gen Z?

KI ist längst Alltag: Rund 91 Prozent der 12- bis 19-Jährigen nutzen sie laut Umfragen regelmäßig - für Schule, Lernen, Recherche oder kreative Aufgaben. Tools wie Chatbots liefern in Sekunden Antworten, Erklärungen und Inspiration. Für viele ist KI so selbstverständlich wie das Smartphone.

Macht KI schlauer oder bequemer?

Beides. KI kann komplexe Inhalte verständlich erklären, individuell unterstützen und beim Lernen helfen. Gleichzeitig wächst die Sorge: Viele befürchten, dass KI kritisches Denken schwächt oder eigene Fähigkeiten verkümmern lässt. Studien zeigen erste Hinweise auf veränderte Denkprozesse - aber die Forschung ist noch nicht abgeschlossen.

Welche Risiken bringt KI für Beziehungen und Demokratie?

Immer mehr Menschen sprechen mit Chatbots über persönliche Probleme - teils aus Einsamkeit. Das kann helfen, birgt aber auch Risiken. Gleichzeitig werden KI-generierte Inhalte wie Deepfakes gezielt eingesetzt, um Meinungen zu beeinflussen.

Das gefährdet Vertrauen - eine zentrale Grundlage unserer Demokratie. KI ist Werkzeug, Chance und Risiko zugleich. Entscheidend ist, wie wir sie nutzen.