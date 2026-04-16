Im Supermarkt und an der Zapfsäule steigen die Preise. Was ist da los? MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie die hohen Preise in Deutschland mit dem Iran-Krieg zusammenhängen.

Was haben die hohen Preise mit dem Iran-Krieg zu tun?

Im Supermarkt und an der Zapfsäule steigen die Preise. Was ist da los? Mirko Drotschmann, MrWissen2Go, erklärt in diesem Video, wie die hohen Preise in Deutschland mit dem Iran-Krieg zusammenhängen.

Wird durch den Iran-Krieg jetzt alles teurer - und bleibt das so?

Die Preise für Energie, Transport und viele Alltagsprodukte steigen bereits. Der Grund: Der Konflikt rund um die Straße von Hormus bringt den globalen Öl- und Gasmarkt durcheinander - mit direkten Folgen für uns.

Warum trifft uns ein Krieg im Nahen Osten wirtschaftlich so stark?

Weil ein großer Teil des weltweiten Öl- und Gastransports durch die Straße von Hormus läuft. Wenn dort Lieferketten gestört sind, steigen Energiepreise. Und das betrifft alles: Produktion, Lebensmittel, Transport - am Ende zahlen wir das im Alltag.

Werden die Preise bald wieder sinken?