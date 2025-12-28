Vierschanzentournee im Skispringen:Raimund Zweiter in der Oberstdorf-Quali
Philipp Raimund hat bei der Qualifikation zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf ein starkes Zeichen gesetzt. Nur Top-Favorit Domen Prevc war besser.
Skispringer Philipp Raimund hat mit Platz zwei in der Qualifikation von Oberstdorf einen Traumstart in die 74. Vierschanzentournee hingelegt. Der 25-Jährige musste mit einem Flug auf 132,5 m einzig Topfavorit Domen Prevc aus Slowenien den Vortritt lassen und weckte Hoffnungen für die Entscheidung am Montag (16.30 Uhr/ARD).
Prevc nicht zu stoppen
Bereits ausgeschieden ist dagegen Lokalmatador Karl Geiger als 53. Raimund, in dieser Saison schon viermal auf dem Podest, belegte vor 15.500 Fans am Schattenberg klar hinter Weltmeister Prevc (139,5 m), aber vor Titelverteidiger Daniel Tschofenig (Österreich) Rang zwei. Um ein Haar hätte es zum dritten deutschen Quali-Sieg in Oberstdorf seit 2000 gereicht, dies war zuletzt nur Andreas Wellinger (2021) und Richard Freitag (2017) gelungen.
Oberstdorf (ARD)
Montag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Auftaktspringen
Garmisch-Partenkirchen (ZDF)
Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr: Qualifikation
Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsskispringen
Innsbruck (ZDF)
Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation
Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen
Bischofshofen (ARD)
Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation
Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen
Der zweite deutsche Hoffnungsträger Felix Hoffmann ließ als Zwölfter dagegen noch Luft nach oben. Bei der Generalprobe in Engelberg war der Senkrechtstarter noch zweimal auf das Podest geflogen. Für die Sorgenkinder Geiger und Andreas Wellinger endete das Comeback zwiegespalten.
Sechs DSV-Springer qualifiziert
Lokalmatador Geiger verpasste erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner Heimschanze, der zweimalige Olympiasieger Wellinger ist nach einem ordentlichen Sprung auf Rang 39 zumindest dabei. Das DSV-Duo hatte nach schwachen Ergebnissen vor der Tournee im Weltcup pausiert, um an der Form zu feilen. Die Top-Favoriten erlebten Licht und Schatten: Während der im Gesamtweltcup führende Prevc überragte, musste sich Ryoyu Kobayashi mit Rang sieben begnügen.
- 2024/2025: Daniel Tschofenig (Österreich), … 6. Pius Paschke
- 2023/2024: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Andreas Wellinger
- 2022/2023: Halvor Egner Granerud (Norwegen) … 11. Andreas Wellinger
- 2021/2022: Ryoyu Kobayashi (Japan) … 4. Karl Geiger
- 2020/2021: Kamil Stoch (Polen), 2. Karl Geiger
- 2019/2020: Dawid Kubacki (Polen) … 3. Karl Geiger
- 2018/2019: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Markus Eisenbichler
- 2017/2018: Kamil Stoch (Polen), 2. Andreas Wellinger
- 2016/2017: Kamil Stoch (Polen) … 7. Markus Eisenbichler
- 2015/2016: Peter Prevc (Slowenien), 2. Severin Freund
Der Japaner kann die Tournee zum vierten Mal gewinnen. Der Österreicher Stefan Kraft kam nicht über den 33. Platz hinaus. Insgesamt schafften es sechs der neun DSV-Adler in den Wettkampf, auch Pius Paschke (21.), Constantin Schmid (44.) und Luca Roth (46.) sind dabei. Ausgeschieden sind neben Geiger auch Ben Bayer (52.) und Debütant Max Unglaube (60.).
- Philipp Raimund (2/Oberstdorf) - Junshiro Kobayashi (49/Japan)
- Felix Hoffmann (12/Suhl) - Andreas Wellinger (39/Ruhpolding)
- Pius Paschke (21/Kiefersfelden) - Robin Pedersen (30/Norwegen)
- Constantin Schmid (44/Oberaudorf) - Ryoyu Kobayashi (7/Japan)
- Luca Roth (46/Meßstetten) - Jan Hörl (5/Österreich)
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Wintersport
- Interview
Vierschanzentournee:Tschofenig: "Plötzlich sehen mich alle ganz anders"mit Video0:29
DSV-Sportdirektor vor Tournee-Auftakt:Horst Hüttel: "Oft gewinnen auch die Außenseiter"Video5:27
Ergebnisse, Kalender:Shiffrin siegt beim Slalom in Semmering
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport