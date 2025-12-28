Philipp Raimund hat bei der Qualifikation zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf ein starkes Zeichen gesetzt. Nur Top-Favorit Domen Prevc war besser.

Sechs von neun DSV-Skispringern haben sich für den Vierschanzentournee-Auftakt qualifiziert. Besser als Philipp Raimund war nur der slowenische Top-Favorit Domen Prevc. 28.12.2025 | 0:47 min

Skispringer Philipp Raimund hat mit Platz zwei in der Qualifikation von Oberstdorf einen Traumstart in die 74. Vierschanzentournee hingelegt. Der 25-Jährige musste mit einem Flug auf 132,5 m einzig Topfavorit Domen Prevc aus Slowenien den Vortritt lassen und weckte Hoffnungen für die Entscheidung am Montag (16.30 Uhr/ARD).

Philipp Raimund hofft vor dem Auftakt in Oberstdorf, dass er sich weiter steigert. Top-Favorit der Vierschanzentournee ist aber der Slowene Domen Prevc. 27.12.2025 | 0:45 min

Prevc nicht zu stoppen

Bereits ausgeschieden ist dagegen Lokalmatador Karl Geiger als 53. Raimund, in dieser Saison schon viermal auf dem Podest, belegte vor 15.500 Fans am Schattenberg klar hinter Weltmeister Prevc (139,5 m), aber vor Titelverteidiger Daniel Tschofenig (Österreich) Rang zwei. Um ein Haar hätte es zum dritten deutschen Quali-Sieg in Oberstdorf seit 2000 gereicht, dies war zuletzt nur Andreas Wellinger (2021) und Richard Freitag (2017) gelungen.

Zeit- und Sendeplan der Vierschanzentournee 2025/2026 Oberstdorf (ARD)

Montag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Auftaktspringen



Garmisch-Partenkirchen (ZDF)

Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr: Qualifikation

Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsskispringen



Innsbruck (ZDF)

Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen



Bischofshofen (ARD)

Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation

Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen

Der zweite deutsche Hoffnungsträger Felix Hoffmann ließ als Zwölfter dagegen noch Luft nach oben. Bei der Generalprobe in Engelberg war der Senkrechtstarter noch zweimal auf das Podest geflogen. Für die Sorgenkinder Geiger und Andreas Wellinger endete das Comeback zwiegespalten.

Sechs DSV-Springer qualifiziert

Lokalmatador Geiger verpasste erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner Heimschanze, der zweimalige Olympiasieger Wellinger ist nach einem ordentlichen Sprung auf Rang 39 zumindest dabei. Das DSV-Duo hatte nach schwachen Ergebnissen vor der Tournee im Weltcup pausiert, um an der Form zu feilen. Die Top-Favoriten erlebten Licht und Schatten: Während der im Gesamtweltcup führende Prevc überragte, musste sich Ryoyu Kobayashi mit Rang sieben begnügen.

Die letzten zehn Gesamtsieger und die besten deutschen Platzierungen 2024/2025: Daniel Tschofenig (Österreich), … 6. Pius Paschke

2023/2024: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Andreas Wellinger

2022/2023: Halvor Egner Granerud (Norwegen) … 11. Andreas Wellinger

2021/2022: Ryoyu Kobayashi (Japan) … 4. Karl Geiger

2020/2021: Kamil Stoch (Polen), 2. Karl Geiger

2019/2020: Dawid Kubacki (Polen) … 3. Karl Geiger

2018/2019: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Markus Eisenbichler

2017/2018: Kamil Stoch (Polen), 2. Andreas Wellinger

2016/2017: Kamil Stoch (Polen) … 7. Markus Eisenbichler

2015/2016: Peter Prevc (Slowenien), 2. Severin Freund

Der Japaner kann die Tournee zum vierten Mal gewinnen. Der Österreicher Stefan Kraft kam nicht über den 33. Platz hinaus. Insgesamt schafften es sechs der neun DSV-Adler in den Wettkampf, auch Pius Paschke (21.), Constantin Schmid (44.) und Luca Roth (46.) sind dabei. Ausgeschieden sind neben Geiger auch Ben Bayer (52.) und Debütant Max Unglaube (60.).

Die deutschen Duelle in Oberstdorf Philipp Raimund (2/Oberstdorf) - Junshiro Kobayashi (49/Japan)

Felix Hoffmann (12/Suhl) - Andreas Wellinger (39/Ruhpolding)

Pius Paschke (21/Kiefersfelden) - Robin Pedersen (30/Norwegen)

Constantin Schmid (44/Oberaudorf) - Ryoyu Kobayashi (7/Japan)

Luca Roth (46/Meßstetten) - Jan Hörl (5/Österreich)

