Skifliegen: Domen Prevc mit Tagessieg, Nika Prevc mit Weltrekord

Andreas Wellinger fliegt auf der Großschanze von Planica auf den achten Rang. Domen Prevc feiert einen Heimsieg. Auch seine Schwester Nika setzt gleich ein Ausrufezeichen.

Nika Prevc verbessert in Planica ihren eigenen Weltrekord. Quelle: action press

Der slowenische Skisprung-Dominator Domen Prevc hat beim Skifliegen in Planica einen Heimsieg gefeiert. Der 26-Jährige setzte sich auf der gigantischen Schanze vor dem Japaner Ren Nikaido und Daniel Tschofenig aus Österreich durch.

Nika Prevc steigert eigenen Weltrekord

Erstmals bestreiten in diesem Jahr auch die Frauen einen Weltcup auf der Letalnica-Skiflugschanze. Weltmeisterin Nika Prevc zeigte dabei gleich im Training, was möglich ist und steigerte ihren eigenen Weltrekord auf 242,5 Meter.

Der 1. und 2. Durchgang beim Skifliegen der Männer in Planica/Slowenien relive. Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund, Moderation: Lena Kesting. 27.03.2026 | 111:59 min

Der bisherige Rekord stand bei 236,0 Meter, erzielt ebenfalls von Nika Prevc im März 2025 im norwegischen Vikersund. Planica und Vikersund wetteifern seit Jahrzehnten um den Titel der "größten Schanze der Welt".

Beide Weltrekorde in Planica gesprungen

Den Weltrekord bei den Männern hält seit März 2025 Nikas Bruder Domen mit 254,5 Metern. Der Monsterbakken in Planica hält somit erstmals die Weltrekorde bei beiden Geschlechtern.

Das ZDF zeigt den Skiflug-Weltcup der Männer und Frauen in Planica live:

Freitag, 27.03.: Einzel Männer

Samstag, 28.3., ab 09:30 Uhr: Team Männer

Samstag, 28.3. ab 14:50 Uhr: Einzel Frauen

Sonntag, 29.3., ab 10:30 Uhr: Einzel Männer

Im ersten von zwei Einzelspringen in diesem Jahr flog Prevc 232,5 und 230,5 Meter weit. Der Ausnahmespringer hat in dieser Saison abgeräumt. Er triumphierte bei der Vierschanzentournee, bei den Olympischen Winterspielen holte er zweimal Gold. Er ist zudem Gesamtweltcupsieger und Skiflug-Weltmeister.

Der scheidende Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher blickt auf eine erfolgreiche Karriere auch mit den DSV-Adlern zurück - auch wenn nicht alles gelang. 27.03.2026 | 4:59 min

Wellinger bester deutscher Springer

Als bester deutscher Skispringer belegte Andreas Wellinger am Abschieds-Wochenende von Bundestrainer Stefan Horngacher den achten Platz. Der 30-Jährige landete bei 218,5 sowie 215,5 Metern.

Platz acht vom Andi ist halbwegs okay, auch der Karl hat mir gut gefallen. Es war ein schwieriger Wettkampf, die Leistungen sind im Rahmen gewesen „ Bundestrainer Stefan Horngacher

Für einen Schreckmoment sorgte der Österreicher Stephan Embacher. Der 20-Jährige flog 240 Meter weit, kam bei der Landung zu Sturz. Embacher stand selbst wieder auf und verließ den Landebereich. Einer ersten ärztlichen Untersuchung zufolge blieb er unverletzt, teilte der Österreichische Skiverband mit.

Raimund trotzt der Höhenangst

DSV-Skispringer Karl Geiger belegte als zweitbester Deutscher den zwölften Rang (208 und 224,5 Meter). Pius Paschke wurde 24., für Olympiasieger Philipp Raimund wurde es Rang 28. Im ZDF sagte Raimund:

Für mich war das Ziel, mich zweimal von der Schanze runterzuschmeißen, und das habe ich ganz gut hinbekommen „ Skispringer Philipp Raimund

Im vergangenen Jahr hatte der 25-Jährige noch wegen Höhenangst auf einen Start verzichtet.

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Quelle: dpa, SID