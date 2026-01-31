Super-G in Crans-Montana: Lokalmatadorin Blanc triumphiert

Emma Aicher kommt beim Super-G in Crans-Montana mit dem Schrecken davon. Ihren ersten Sieg sichert sich Malorie Blanc aus der Schweiz.

Skirennläuferin Malorie Blanc hat sich beim Super-G in Crans-Montana ihren ersten Weltcup-Sieg gesichert. Die Schweizerin setzte sich bei ihrem 20. Weltcup-Start vor Sofia Goggia aus Italien und Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson aus den USA durch.

"Der Sieg von Malorie Blanc, die hier aus der Region stammt, ist wirklich Balsam. Das Publikum ist total überwältigt", sagte ZDF-Experte Marco Büchel mit Blick auf die besondere Situation in dem Schweizer Weltcup-Ort nach der Brand-Katastrophe an Silvester.

Aicher schimpft nach Sturz: "Anfängerfehler"

Die deutsche Medaillen-Hoffnung Emma Aicher verpatzte ihrerseits die Olympia-Generalprobe. Die 22 Jahre alte Allrounderin stürzte auf der Piste Mont Lachaux im sogenannten "Fuchsloch" - und damit an jener Stelle, an der sich am Tag zuvor in der Abfahrt Lindsey Vonn bei einem Sturz verletzt hatte.

"Ich bin einfach nicht auf den Außenski gestanden. Das darf einfach nicht passieren - ein Anfängerfehler", sagte sie im ZDF, betonte aber: "Mein Skifahren passt gut, ich werde mich davon nicht runterbringen lassen. Einfach abhaken." Aicher war bis zu ihrem Ausscheiden mit Bestzeit unterwegs.

Weidle-Winkelmann mit starker Olympia-Generalprobe

Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann verpasste das Podium nur um wenige Hundertstel und fuhr als Fünfte zum zweitbesten Ergebnis ihrer Karriere im Super-G. "Ein gutes Gefühl, dass ich wieder vorne dabei bin", sagte Weidle-Winkelmann.

Vonn hatte ihren Start nach dem Sturz in der Abfahrt am Tag zuvor erwartungsgemäß abgesagt. "Leider kann ich nicht starten", teilte sie bei Instagram mit, zugleich bedankte sie sich für die "Liebe und die Unterstützung, die ich bekommen habe - das bedeutet mir die Welt". Sie tue jetzt "mein Bestes ...", ergänzte sie, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

Die Rennen bei den Olympischen Winterspielen beginnen für die Frauen am 8. Februar mit der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo.

