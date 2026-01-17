  3. Merkliste
Skispringen: Ex-Kombinierer Vermeulen erhebt Betrugsvorwürfe

Tricksereien mit dem Penis:Ex-Kombinierer Vermeulen spricht von Betrug beim Skispringen

|

Nächster Skandal im Skispringen? Der Österreicher Mika Vermeulen spricht von Penis-Tricksereien in seiner Zeit als nordischer Kombinierer. Ziel sei, das Schrittmaß zu verringern.

Der österreichische Skilangläufer und Nordische Kombinierer Mika Vermeulen im Jahr 2017

Startete im Jahr 2017 noch bei der Nordischen Kombination: Mika Vermeulen

Quelle: IMAGO / Eibner Europa

Mit Aussagen über Betrug und Tricksereien mit dem Penis beim Skispringen sorgt der Langläufer und frühere Nordische Kombinierer Mika Vermeulen für Aufsehen. "Als ich das erste Mal Messungen vornehmen sollte, kamen einige der älteren und erfahreneren Springer zu mir und sagten: 'Es ist sehr wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst, denn so wird dein Schrittmaß ein oder zwei Zentimeter niedriger'", sagte Vermeulen im Podcast "Skirious problems".

FIS-Materialkontrolleur Mathias Hefele im ZDF-Interview

FIS-Chefmaterialkontrolleur Mathias Hafele über die Gründe für die Anzugsdisqualifikation von Noko-Star Nathalie Armbruster in Otepää und seinen Rat für die Teams. Interview: Sebastian Ungermanns.

16.01.2026 | 2:25 min

Manipulationen bringen beim Springen mehrere Meter

Je tiefer dein Schritt ist, desto mehr Luftwiderstand bekommst du.

Mika Vermeulen, Ex-Kombinierer

Mit Manipulationen könne man mehrere Meter mit Springen rausholen. Vermeulen weiter: "Das ist auf jeden Fall vergleichbar mit Doping." Der 26 Jahre alte Österreicher betont allerdings auch, dass es sich um Erinnerungen aus seiner Schanzen-Zeit handele. "Ich habe keine Ahnung, was heutzutage im Skispringen los ist", sagte er. Vermeulen wechselte zur Saison 2018/19 von der Kombination zum Langlauf.

FIS hat die Anzugskontrollen verschärft

Nach dem Skandal um manipulierte Skisprunganzüge des norwegischen Teams bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr hat der Weltverband FIS die Kontrollen verschärft. So wurde unter anderem ein System mit Gelben und Roten Karten eingeführt. Eine Gelbe Karte fungiert bei der ersten Disqualifikation eines Athleten als Verwarnung.

Mathias Hafele am 04.01.26

ZDF-Experte Severin Freund trifft in Innsbruck den Skisprung-Materialkontrolleur Mathias Hafele. Dieser spricht über die Disqualifikationen und Baustellen wie Gewicht und Skilängen.

04.01.2026 | 3:40 min

Vermeulen hält davon nichts. "Wenn man beim Betrügen erwischt wird, sollte man für eine bestimmte Zeit gesperrt werden und keine Karte kriegen", sagte er und erhebt schwere Vorwürfe:

Ich kann das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen: Alle, die beim Skispringen und in der Nordischen Kombination disqualifiziert werden, betrügen absichtlich.

Mika Vermeulen, Ex-Kombinierer, jetzt Langläufer

Vermeulen kritisiert Kultur des Betrugsversuchs

Vermeulen weiter: "Und sie rechtfertigen das einfach damit, dass sie sagen: 'Ja, ja, aber alle anderen machen das auch'." Beim norwegischen Sender NRK sagte Vermeulen später: "Ich sage nicht, dass alle betrügen. Ich sage nur, dass man eine schlechte Kultur schafft, wenn Betrug nicht streng bestraft wird. Und das ist eine gefährliche Kultur."

Man schafft eine Kultur, in der es in Ordnung ist, nach Schlupflöchern zu suchen.

Mika Vermeulen, Ex-Kombinierer, jetzt Langläufer

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF Sportstudio am 04.01.2026 um 15:16 Uhr in dem Beitrag "Skisprung-Kontrolleur: Rückendeckung ist da" und am 16.01.2026 um 15:47 Uhr in dem Beitrag "FIS-Kontrolleur rät zu "Risikomanagement".
