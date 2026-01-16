NoKo-Trainer Aichinger über Anzugsdisqualifikation von Armbruster

Der NoKo-Cheftrainer spricht über die jüngste Anzugs-Disqualifikation von DSV-Star Armbruster und das interne Rätselraten darüber. FIS-Kontrolleur Hafele rät zu "Risikomanagement".

Die Nordischen Kombinierer machen an diesem Wochenende Weltcup-Station in Oberhof. Mit dabei ist dann auch wieder Deutschlands beste Kombiniererin Nathalie Armbruster. Die 20-Jährige erlebte am letzten Wochenende einen Dämpfer, als sie beim Weltcup in Otepää beim Skispringen wegen eines irregulären Anzugs disqualifiziert wurde.

Bundestrainer: "Unglaublich ärgerlich"

NoKo-Bundestrainer Florian Aichinger erklärte am Freitag im ZDF-Interview, bei der Equipment-Kontrolle sei festgestellt worden, dass Armbrusters Anzug am Knie "ein kleines bisschen zu groß gewesen ist", so der Bundestrainer: "Das ist unglaublich ärgerlich im ersten Moment, weil wir extrem viel Energie und Zeit investieren, um das Equipment passend zu machen und dort auch wirklich fair sein wollen", so Aichinger.

Der Bundestrainer weiter: "Wir haben glaube ich fast eine lückenlose Bilanz seit vier Jahren. Und das hat uns natürlich extrem geärgert. Und wir können es uns eigentlich bis heute nicht erklären, warum es dort zu groß festgestellt worden ist."

Wie FIS-Materialkontrolleur Mathias Hafele am Freitag im ZDF-Interview erklärte, war Armbrusters Skisprunganzug beim Knie zwei Zentimeter zu groß.

"Tiefschlag" für Armbruster

Für Armbruster war die Disqualifikation ein "unglaublicher Tiefschlag", berichtet der NoKo-Bundestrainer Aichinger.

Sie ist eine Sportlerin, die extrem fair sein will. „ NoKo-Bundestrainer Aichinger über Armbruster

Armbruster sei eine Sportlerin, die eher noch unterhalb der Richtlinien bleibe, um nicht in die Gefahr zu kommen, zu viel am Anzug zu haben . "Deshalb tut es doppelt weh. Das hat uns hart getroffen", so Aichinger.

Erklärungen, wie dies passieren kann, gebe es viele, so FIS-Kontrolleur Hafele: "Zum einen können Fehler gemacht werden. Und dadurch, dass der Anzug beweglich ist, können Unterschiede entstehen", erläutert Hafele. Sein Rat: "Den Anzug ständig kontrollieren und eine Marge einplanen, dass man nicht so ans Limit geht", so der FIS-Kontrolleur. Die Teams müssten "ein Risikomanagement betreiben bei der Anzuggröße."

Bundestrainer: Beim Anzug "weit nicht am Limit"

Damit es in den künftigen Wettkämpfen nicht erneut zu einer Disqualifikation komme, "haben wir nochmal von Grund auf alles gemessen. Das machen wir aber vor jedem Weltcup", erläutert Bundestrainer Aichinger. "Wir können nur hoffen, dass nun alles passt."

Wir sind da weit nicht am Limit. Man versucht, sicher zu sein. Es ist ein dehnbarer Stoff, da darf man nie am Limit sein. „ NoKo-Bundestrainer Aichinger

Für den anstehenden Weltcup schwingt die Unsicherheit mit, gesteht der Bundestrainer: "Hoffen wir, dass die nächsten Tage alles passt. Aber natürlich haben wir schon ein ungutes Gefühl in der Magengrube, weil wir nicht ganz genau gewusst haben, wo das jetzt herkommt", so Aichinger.

Gelbe und Rote Karte bei Anzugsvergehen

Nach dem Anzugs-Betrugsskandal der norwegischen Skispringer im vergangenen Jahr wurden die Kontrollen beim Skispringen verschärft, sowohl bei den Spezialspringern als auch bei den Kombinierern, deren Wettbewerb aus Skispringen und Langlauf besteht. Auch schon wenige Millimeter mehr Stoff als erlaubt werden streng geahndet. Ein größerer Anzug kann einen Vorteil im Skiflug verschaffen, denn je größer der Anzug, desto mehr Oberfläche und Auftrieb.

Bei einer Disqualifikation erhält der Athlet die Gelbe Karte (Disqualifikation für den Wettbewerb), bei einer weiteren die Rote Karte und die Sperre für mindestens zwei Wettkämpfe. So war es etwa dem Tschechen Timi Zajc bei der Vierschanzentournee ergangen.

NoKo-Bundestrainer Aichinger betonte, dass er die strengen Kontrollen und das Karten-System "absolut gut" fände. Er betonte zugleich: "Aber natürlich, wenn nochmal was ist, dann fehlt man dann zwei Wettkämpfe, und das darf auf keinen Fall passieren."

