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"Wirklich Glück gehabt": Triathletin erlebt schweren Unfall

Jule Behrens im aktuellen sportstudio:"Wirklich Glück gehabt": Triathletin erlebt schweren Unfall

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2023 wird Jule Behrens beim Radtraining von einem Auto erfasst. Nur knapp entgeht die junge Triathletin dabei der Querschnittslähmung.

Die deutsche Triathletin Jule Behrens während ihrer Tour auf dem Rad

Ein beeindruckendes Comeback: 2023 erlebte Triathletin Jule Behrens einen schweren Unfall. Nur drei Jahre später wird sie Deutsche Vizemeisterin in der Altersklasse U23.

18.10.2026 | 1:06 min
Quelle: ZDF
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