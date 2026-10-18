Jule Behrens im aktuellen sportstudio:"Wirklich Glück gehabt": Triathletin erlebt schweren Unfall
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2023 wird Jule Behrens beim Radtraining von einem Auto erfasst. Nur knapp entgeht die junge Triathletin dabei der Querschnittslähmung.
Quelle: ZDF
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