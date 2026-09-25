Auch Bundesrat stimmt zu : Grünes Licht für Sportfördergesetz

von Christoph Schneider 25.09.2026 | 17:48 |

Das viel diskutierte Sportfördergesetz, das die Förderung des Spitzensports in Deutschland auf neue Füße stellen will, wurde vom Bundesrat durchgewunken. Nun wartet die Umsetzung.