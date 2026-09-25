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Auch Bundesrat stimmt zu: Grünes Licht für Sportfördergesetz

Auch Bundesrat stimmt zu:Grünes Licht für Sportfördergesetz

von Christoph Schneider

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Sportfördergesetz, Symbolbild. Frankreich, Paris: Olympia, Paris 2024, Schwimmen, Paris La Defense Arena, 400m Freistil, Männer, Finale, Lukas Märtens aus Deutschland jubelt mit seiner Goldmedaille

Das viel diskutierte Sportfördergesetz, das die Förderung des Spitzensports in Deutschland auf neue Füße stellen will, wurde vom Bundesrat durchgewunken. Nun wartet die Umsetzung.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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