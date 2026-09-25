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Auch Bundesrat stimmt zu:Grünes Licht für Sportfördergesetz
von Christoph Schneider
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Das viel diskutierte Sportfördergesetz, das die Förderung des Spitzensports in Deutschland auf neue Füße stellen will, wurde vom Bundesrat durchgewunken. Nun wartet die Umsetzung.
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