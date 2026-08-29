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Ruder-WM: Silber für Doppelvierer - Chaostag beim Achter

Ruder-WM in Amsterdam:Silber für Doppelvierer - Chaostag beim Achter

von Stefan Bier

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Doppelvierer der Männer bei ihrem Europameisterschaftssieg in Varese Anfang August.

Der Doppelvierer der Herren gewinnt bei der Ruder-WM Silber. Der Achter hingegen hat durch einen Feueralarm, zwei Ausfälle und einer Premiere gleich mehrere Herausforderungen.

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