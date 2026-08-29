Ruder-WM in Amsterdam : Silber für Doppelvierer - Chaostag beim Achter

von Stefan Bier 29.08.2026 | 18:09 |

Der Doppelvierer der Herren gewinnt bei der Ruder-WM Silber. Der Achter hingegen hat durch einen Feueralarm, zwei Ausfälle und einer Premiere gleich mehrere Herausforderungen.