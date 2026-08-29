Ruder-WM in Amsterdam:Silber für Doppelvierer - Chaostag beim Achter
von Stefan Bier
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Der Doppelvierer der Herren gewinnt bei der Ruder-WM Silber. Der Achter hingegen hat durch einen Feueralarm, zwei Ausfälle und einer Premiere gleich mehrere Herausforderungen.
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