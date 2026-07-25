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Tour de France: Beinahe-Tragödie bei Stirz von Sepp Kuss

Sepp Kuss stürzt ins Fangnetz:Beinahe-Tragödie bei der Tour de France

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Schreckmoment auf der 20. Etappe der Tour de France: Der US-Amerikaner Sepp Kuss verliert in einer Kurve die Kontrolle und wäre ohne das Fangnetz wohl in die Tiefe gestürzt.

Sepp Kuss

Dieser Stirz hätte in einer Tragödie enden können. Sepp Kuss kommt in einer Kurve zu Fall. Ohne das Fangnetz wäre der US-Amerikaner wohl in die Tiefe gestürzt.

25.07.2026 | 0:14 min
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