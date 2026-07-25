Sepp Kuss stürzt ins Fangnetz : Beinahe-Tragödie bei der Tour de France

25.07.2026 | 19:28 |

Schreckmoment auf der 20. Etappe der Tour de France: Der US-Amerikaner Sepp Kuss verliert in einer Kurve die Kontrolle und wäre ohne das Fangnetz wohl in die Tiefe gestürzt.