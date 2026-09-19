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Trainer-Ikone Peter Hermann ist tot
Trauer im deutschen Fußball
:
Trainer-Ikone Peter Hermann ist tot
19.09.2026 | 23:22
|
Der langjährige Co-Trainer Peter Hermann ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren.
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