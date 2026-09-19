  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

Trainer-Ikone Peter Hermann ist tot

Trauer im deutschen Fußball:Trainer-Ikone Peter Hermann ist tot

|
Fußballtrainer Peter Hermann ist gestorben.

Der langjährige Co-Trainer Peter Hermann ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren.

Mehr News aus dem Sport