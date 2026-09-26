Zuschlag für Olympia-Bewerbung:Immer wieder München!
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München hat den Zuschlag für die deutsche Olympia-Bewerbung für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 erhalten. München ist immer wieder Austragungsort großer Sport-Events.
ZDF heute live berichtete am 26. September 2026 ab 13:30 Uhr über dies Thema
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