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Zuschlag für Olympia-Bewerbung: Immer wieder München!

Zuschlag für Olympia-Bewerbung:Immer wieder München!

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München hat den Zuschlag für die deutsche Olympia-Bewerbung für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 erhalten. München ist immer wieder Austragungsort großer Sport-Events.

Olympia-München Bewerber

München hat den Zuschlag für die deutsche Olympia-Bewerbung für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 erhalten. München ist immer wieder Austragungsort großer Sport-Events.

26.09.2026 | 0:25 min
ZDF heute live berichtete am 26. September 2026 ab 13:30 Uhr über dies Thema
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