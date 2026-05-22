Vertragsverlängerung bis 2028 : Alfred Gislason bleibt deutscher Handball-Bundestrainer

22.05.2026 | 14:29 |

Alfred Gislason bleibt über die Heim-WM hinaus Bundestrainer. Er ist seit Februar 2020 im Amt und führte die DHB-Auswahl bereits 2024 zu Olympia-Silber und 2026 zu EM-Silber.