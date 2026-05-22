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Gislason bleibt DHB‑Trainer bis 2028

Vertragsverlängerung bis 2028 :Alfred Gislason bleibt deutscher Handball-Bundestrainer

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Handball Bundestrainer Alfred Gislason blickt auf das Spiel gegen Dänemark während der Europameisterschaft am 01.02.2026.

Alfred Gislason bleibt über die Heim-WM hinaus Bundestrainer. Er ist seit Februar 2020 im Amt und führte die DHB-Auswahl bereits 2024 zu Olympia-Silber und 2026 zu EM-Silber.

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