Vertragsverlängerung bis 2028 :Alfred Gislason bleibt deutscher Handball-Bundestrainer
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Alfred Gislason bleibt über die Heim-WM hinaus Bundestrainer. Er ist seit Februar 2020 im Amt und führte die DHB-Auswahl bereits 2024 zu Olympia-Silber und 2026 zu EM-Silber.
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