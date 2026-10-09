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Warum es ein Hüpfverbot in Bochums Stadion gibt

Strenge Strafe bei Verstößen:Warum es ein Hüpfverbot in Bochums Stadion gibt

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Im Bochumer Ruhrstadion gilt ab sofort ein Hüpfverbot auf der Osttribüne. Bei Verstößen drohen den Fans drastische Strafen, mitunter gar die Schließung der Tribüne.

Bochumer Ruhrstadion

Im Bochumer Ruhrstadion gibt es ab sofort ein Hüpfverbot auf der Osttribüne. Bei Verstößen drohen den Fans drastische Strafen, mitunter gar die Schließung der Tribüne.

09.10.2026 | 0:33 min

Im Bochumer Fußball-Stadion gibt es ab sofort ein Hüpfverbot auf der stimmungsvollen Osttribüne. Der Grund dafür hat etwas mit der Gesundheit zu tun. Nicht etwa der Gesundheit des Stadions, nein, das Verbot soll dem "Trampolineffekt" unterbinden und ein Unwohlsein verhindern.

Bei Einhaltung des Hüpfverbots darf die Tribüne unter voller Auslastung genutzt werden. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen bis hin zur kompletten Schließung der Tribüne.

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