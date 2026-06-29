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WM 2026: Er ist nur mit dem Fahrrad zur WM gefahren

Deutschland-Fan Jakob Alberti:Er ist nur mit dem Fahrrad zur WM gefahren

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Anreisen zur Fußball-WM können sich mitunter als schwierig erweisen. Ein Deutschland-Fan fuhr zwei Jahre mit dem Fahrrad in die USA.

Jakob Alberti mit seinem Fahrrad

Anreisen zur Fußball-WM können sich mitunter als schwierig erweisen. Ein Deutschland-Fan fuhr zwei Jahre mit dem Fahrrad in die USA.

29.06.2026 | 0:20 min
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