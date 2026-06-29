WM-Fans sorgen für deutsche Note bei Red Sox gegen Yankees

Deutscher Themenabend in Amerikas ältestem Baseball-Stadion: Im Fenway Park ging es am Sonntag um Boston Red Sox gegen New York Yankees - aber auch um schwarz-rot-gold.

Deutsche Fans haben im Fenway Park für Stimmung gesorgt. Quelle: Heiko Oldörp

Der Fenway Park in Boston hat in seiner 114-jährigen Geschichte schon viel gesehen. Amerikas ältestes Baseball-Stadion ist natürlich Bühne für die heimischen Red Sox. Hier fanden auch American Football-, Fußball- und Eishockeyspiele statt. Und hier traten Weltstars wie die Rolling Stones, Bruce Springsteen und Lady Gaga auf.

Doch so etwas wie am Sonntagabend gab's noch nie. Deutsche Musik dröhnt vor Spielbeginn durch die Arena: von "Major Tom", über die Toten Hosen und Höhner bis hin zu Nena.

Tausende Fans kommen von New York nach Boston

Es ist "German Celebration Night". Rund um das Baseballspiel zwischen den rivalisierenden Boston Red Sox und den New York Yankees geht es auch um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die heute im 50 Kilometer entfernten Foxborough ihr WM-Sechzehntel-Finale gegen Paraguay (ab 22:30 Uhr live im ZDF) spielt.

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Tausende deutsche Fans sind über das Wochenende in die Stadt gekommen, viele aus New York, wo sie bereits am Donnerstag die 1:2-Niederlage zum Vorrunden-Abschluss gegen Ecuador gesehen hatten. So wie Ramona Schiller, Marvin Weiß, Dennis Weiß und Maurice Schröder. Sie sitzen in einer Bar, direkt am Fenway Park. Auf dem Tisch steht ein riesiges Glas Frozen Strawberry Daiquiri.

DFB erhält 1.000 vergünstigte Tickets von Red Sox

"Wir haben jetzt keine großen Erwartungen, aber sind mal gespannt", meint Marvin Weiß mit Blick auf das Baseballspiel. Er habe gehört, sagt Dennis Weiß, dass der Fenway Park "ein mega altes Stadion" sei und das Duell Red Sox gegen Yankees ein halbes Derby.

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Es ist an diesem Abend vor allem ein Spiel mit vielen deutschen Fußballfans. Der DFB hatte von den Red Sox knapp 1.000 vergünstigte Tickets bekommen. Und DFB-Präsident Bernd Neuendorf darf den First Pitch werfen, wie der zeremonielle erste Wurf vor Spielbeginn genannt wird. "Eine besondere Ehre", meint er gegenüber ZDFheute.

In der Bar am Fenway Park treffen sich Fußball und Baseball-Fans. Quelle: Heiko Oldörp

Neuendorf bekommt Applaus für Bogenlampe

Und er verschweigt nicht, "absolut nervös" zu sein. Neuendorf erklärt, sich "einige Videos" angeschaut zu haben, wie dieser First Pitch funktioniere. "Ich denke, ich sollte es hinkriegen", so der 64-Jährige. Als er auf dem Wurfhügel steht und den Baseball aus rund 20 Metern dem Catcher mit einer leichten Bogenlampe zuwirft, gibt es anerkennenden Applaus.

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Vor dem Spiel steht Neuendorf, wie viele deutsche Fans, bei einer Pre-Game-Party im Untergeschoss einer Bar des Fenway Park. Sie seien nur beim Baseball, "weil wir als kleine Kinder natürlich schon in Red Sox-Wäsche geschlafen haben", sagt Rene Steinbrenner aus Erlenbach und erntet das Gelächter von drei Freunden.

Schottische und norwegische Fans legten vor

Die schottischen Fans hatten Boston in den ersten zehn WM-Tagen erobert und sogar einige Bars leer getrunken. Und die Tartan Army war mit Dudelsäcken und 6.000 Menschen zu einem Baseballspiel in den Fenway Park gepilgert. Anschließend waren die norwegischen Fans hier, natürlich mit ihrem längst legendären Ruder-Ritual.

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Was der deutsche Fan könne? "Der kann sympathisch sein, kann feiern und bringt Stimmung mit", sagt Mattis Rüschen aus Meppen. Und der deutsche Fan sei, "ähnlich wie die Schotten, auch hart am Glas", ergänzt sein Nebenmann, Nils Falkenstein.

Fans erwarten enges Spiel gegen Paraguay

Das Gros der deutschen Fans sitzt während des Spiels unterhalb der Stadionanzeige. "Super Deutschland, ole" schallt es von dort einige Male über den Rasen. "Jetzt geht's um was", sagt Ramona Schiller mit Blick auf die Partie gegen Paraguay. Er habe sich "noch nie so sehr auf ein Fußball-Spiel gefreut", betont Mattis Rüschen.

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Thomas Neuert aus Kempten erwartet "ein enges Spiel" und tippt auf einen "2:1, 3:1-Sieg". Der 48-Jährige hat "follow your team-Tickets". Heißt: Wenn Deutschland gewinnt, folgt er dem DFB-Team ins Achtelfinale nach Philadelphia. "Und wenn wir gegen Paraguay ausscheiden, sind wir ab Dienstag weg."

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