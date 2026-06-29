Fußball-WM-Sechzehntelfinale: Brasilien schlägt Japan

Im Sechzehntelfinale der Fußball-WM hat sich Brasilien gegen Japan durchgesetzt. Gabriel Martinelli sorgte wenige Sekunden vor dem Abpfiff für die Entscheidung.

Bundesliga-Profi Sano sorgt im WM-Sechzehntelfinale für Japans Halbzeitführung - doch Martinelli dreht das Spiel in der Schlussphase. Brasilien steht somit im WM-Achtelfinale, Japan scheidet aus. 29.06.2026 | 3:30 min

Die erste Hälfte lag größtenteils in den Händen Brasiliens: Die Seleção spielte dominant, sammelte mehr Abschlüsse - und lag nach einer halben Stunde trotzdem zurück.

In einer Umschaltsituation nahm sich Kaishu Sano, der in der Bundesliga für Mainz 05 spielt, im Mittelfeld den Ball und dribbelte im Solo auf Brasiliens Tor zu. Seinen Abschluss ins linke Eck konnte Brasilien-Torhüter Alisson nicht mehr abwehren. Sanos erstes Länderspieltor sicherte Japan die überraschende Halbzeitführung.

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Japan verspielt Führung in wilder zweiter Halbzeit

Weil sich Lucas Paqueta schon auf dem Weg in die Kabine an den Oberschenkel griff und humpelte, wechselte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti für den zweiten Druchgang Endrick ein. Der Offensiv-Tausch gab dem Team den nötigen Impuls: Brasilien gelang spielerisch mehr, in der 56. Minute glich Casemiro schließlich per Kopfball aus.

FBI überprüfte Drohung gegen WM-Partie

Abseits des Feldes sorgte eine "im Internet kursierende Drohung" für Aufmerksamkeit: Während des Spiels teilte die US-Bundespolizei FBI mit, eine mögliche Gefahr für das Spiel in Houston zu prüfen, und rief die Öffentlichkeit dazu auf, "wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten und Personen unverzüglich den Strafverfolgungsbehörden zu melden."

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Auf das sportliche Geschehen in der Arena wirkte sich die mögliche Gefahr nicht aus. Brasilien hielt auch nach dem Ausgleichstreffer den Druck aufrecht, wurde bis in die Schlussphase des Spiels jedoch nicht mehr so gefährlich wie in den Minuten vor dem Casemiro-Tor. Für die Entscheidung sorgte in den letzten Minuten der Nachspielzeit Gabriel Martinelli.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Quelle: ZDF, dpa