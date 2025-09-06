Halbfinale der US Open: Alcaraz lässt Djokovic keine Chance

Novak Djokovic konnte einfach nicht mehr mithalten: Carlos Alcaraz gewinnt bei den US Open das Generationenduell gegen den Grand-Slam-Rekordsieger und steht im Finale.

Strebt seinen zweiten Turniersieg in New York nach 2022 an: Carlos Alcaraz. Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

Carlos Alcaraz hat das Topstar-Duell mit Novak Djokovic gewonnen und zum zweiten Mal das Endspiel der US Open erreicht. Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich im Halbfinale gegen den Rekord-Grand-Slam-Sieger aus Serbien souverän mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 durch.

Damit spielt Alcaraz - Turniersieger in New York von 2022 - am Sonntag gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (Italien) oder Außenseiter Felix Auger-Aliassime aus Kanada um den Titel.

Ich habe sehr gut aufgeschlagen, das war heute sehr wichtig. Im Allgemeinen habe ich gutes Tennis gespielt. „ Carlos Alcaraz nach seinem Sieg

Djokovics viertes Halbfinale bei Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr

Djokovic muss seine Hoffnung auf den 25. Grand-Slam-Titel, mit dem er sich zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court aufschwingen würde, für diese US Open begraben.

Die Zweifel, dass er sein großes Ziel noch erreichen kann, wachsen. Zwar bewies er, dass er auch als 38-Jähriger noch zu den Besten der Welt zählt: Bei allen vier Grand-Slam-Turnieren in dieser Saison stand er im Halbfinale.

Doch Alcaraz war einfach zu stark. Im gesamten Turnierverlauf ist der Spanier noch ohne Satzverlust.

Tiebreak im zweiten Satz bringt Alcaraz in Richtung Sieg

Im zweiten Satz verlor Alcaraz kurzzeitig seine Konstanz, streute ungewohnte Fehler ein. Doch von einem verpatzten Start, einem 0:3-Rückstand und "Nole, Nole"-Anfeuerungsrufen ließ sich der Youngster nicht irritieren. Djokovic war dagegen die Anstrengung anzusehen, er pustete immer wieder durch.

Er ist eigentlich über seinem Limit. Er versucht, irgendwie zu überleben. „ Boris Becker bei Sporteuropetv. über Novak Djokovic

Der Tiebreak ging verdient an die Nummer zwei der Welt. Djokovic, momentan Weltranglisten-Siebter, ließ sich in der Pause im Schulter- und Nackenbereich behandeln. Schon mehrfach hatte der 38-Jährige bei den diesjährigen US Open körperliche Probleme. Im dritten Durchgang gingen ihm sichtbar die Kraft und Konzentration aus.

Anisimova und Sabalenka im Frauen-Finale

Das Finale der Frauen bestreiten Amanda Anisimova (USA) und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (Belarus).

Anisimova rang in einem packenden Halbfinal-Krimi die Japanerin Naomi Osaka 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 nieder. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Sabalenka setzte sich zuvor gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch und siegte mit 4:6, 6:3, 6:4.

