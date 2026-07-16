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Pogacar weiter in Gelb: Tour-Hattrick für Merlier

Pogacar weiter in Gelb:Tour-Hattrick für Merlier

von Andreas Heck

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Tim Merlier gewinnt die 12. Etappe der 113. Tour de France.

Die 12. Etappe endet wie erwartet in einem Massensprint. Tim Merlier ist auch für das deutsche Sprint-Trio erneut zu stark.

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Quelle: Reuters

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