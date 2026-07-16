Pogacar weiter in Gelb:Tour-Hattrick für Merlier
von Andreas Heck
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Die 12. Etappe endet wie erwartet in einem Massensprint. Tim Merlier ist auch für das deutsche Sprint-Trio erneut zu stark.
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