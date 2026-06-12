WM: Warum es Trinkpausen gibt und was das für Folgen hat

Es ist eine der Besonderheiten dieser WM. Zwei Trinkpausen sind während der Spiele zusätzlich verpflichtend. Das hat gesundheitliche Gründe, aber auch Folgen für die Zuschauer.

Welche Folgen die neuen Trinkpausen bei der WM haben

12.06.2026 | 4:03 min

Manch einer dürfte überrascht gewesen sein, als am Donnerstag das erste Spiel der WM lief. Kaum eine halbe Stunde war gespielt, da ertönte ein Pausenpfiff - allerdings nicht zur Halbzeit, sondern zur Trinkpause. Es ist eine von gleich mehreren Veränderungen des Regelwerks und hat sogar Auswirkungen auf die Fans vor dem Fernseher.

Wann gibt es die Trinkpausen und wie lange dauern sie?

Schon im Dezember hatte die FIFA angekündigt, solche Unterbrechungen bedingungslos bei allen Spielen dieser Fußball-Weltmeisterschaft einzuführen. Die Regel: pro Halbzeit gibt es jeweils eine zusätzliche Pause von drei Minuten, nach rund 22 beziehungsweise 67 Minuten Spielzeit.

Das sei verpflichtend und unabhängig vom Wetter oder den Temperaturen, so die FIFA. "Die Unterbrechungen werden in allen Spielen vom Schiedsrichter angeordnet, um für alle Mannschaften in allen Spielen gleiche Bedingungen zu gewährleisten."

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Das Wetter in den USA und Mexiko

Der Hauptgrund ist laut FIFA das Wohlbefinden der Spieler. Dabei spielen die Wetterbedingungen eine entscheidende Rolle. In den Vereinigten Staaten werden während des Turniers Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius und teilweise schwüle Bedingungen erwartet. Einige der Stadien sind zwar klimatisiert, die meisten jedoch nicht. Diese möglichen Wettbewerbsfaktoren möchte die FIFA mit den Trinkpausen ausgleichen.

Trinkpausen bei extremen Temperaturen gibt es bereits (beispielsweise in der Bundesliga); die bedingungslosen Unterbrechungen sind jedoch neu. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte das.

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Werbung während der Trinkpausen

Die Regeländerung hat auch Auswirkungen auf die Zuschauer vor den Fernsehern. Denn die übertragenden Sender dürfen während der kurzen Unterbrechung Werbung schalten. Solche kurzen, immer wieder kritisierten Werbeblöcke sind in US-Sportübertragungen bereits Standard - ob Basketball oder American Football - eine lukrative Einnahmequelle.

Der Chef des Pay-TV-Senders MagentaTV sprach mit dem kicker über die große Bedeutung: "In dem Moment, als wir die Cooling Breaks in der Werbevermarktung einplanen konnten, waren sie sofort stark nachgefragt", so Arnim Butzen.

Auch ARD und ZDF, die 60 Partien im Free-TV zeigen, schalten während der kurzen Pausen Werbung. Laut Medienberichten dürfen die Werbespots nicht innerhalb von 20 Sekunden nach dem Pausenpfiff zum Beginn der Trinkpause beginnen. Zudem muss die Übertragung mehr als 30 Sekunden vor der Wiederaufnahme des Spiels zum Spielgeschehen zurückkehren.

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Trainer dürfen während der Unterbrechung taktieren

Für die Nationaltrainer bieten die "Hydration Breaks" zudem die Möglichkeit, bei der eigenen Taktik nachzuschärfen. Die Regelhüter lassen taktische Anweisungen auf "kleinen, mobilen, tragbaren Geräten" während der dreiminütigen Unterbrechungen pro Halbzeit zu.

Die Spieler müssen jedoch während der Trinkpause auf dem Spielfeld bleiben. Das Hilfsgerät müsste also auf den Platz. Ein Versammeln des Teams vor dem Gerät auf der Ersatzbank ist nicht erlaubt.

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Folgen für die Nachspielzeit

Da während der Trinkpause die Uhr nicht gestoppt wird, soll die verstrichene Zeit als Nachspielzeit nachgeholt werden. In den ersten zwei WM-Partien wurde diese Vorgabe bereits umgesetzt. Im Eröffnungsspiel gab es in der ersten Halbzeit drei Minuten und in der zweiten Halbzeit sieben Minuten Nachspielzeit. Und auch im Spiel zwischen Südkorea und Tschechien gab es insgesamt rund zehn Minuten oben drauf.

Quelle: mit Material von dpa und SID